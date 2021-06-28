شروط قرض الأسرة 1443 من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف والادخار

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شروط قرض الأسرة 1443 من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف؟ حيث يعد هذا السؤال هو احدي الاستعلامات اليومية للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعوديّة، حيث يعد هذا النوع من التمويل من أهم التمويلات ومن أفضل البرامج التمويلية للأسر الأقل دخلاً ولجميع فئات الأسر التي ليس لها دخل شهري، ويتم منح القروض الاجتماعية بميزة إضافية أنها بدون فوائد، علاوة علي ذلك بأنه يتم اختيار الفئات الأكثر احتياجاً إلى هذه التمويلات من أجل حل بعض الصعوبات المالية التي قد يعانون منها، كما يتم منح أصحاب المشاريع الصغيرة فرص تمويلية من أجل إقامة مشروعاتهم المختلفة، وسوف نوضح لكم شروط قروض الأسرة 1443 من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف.
شروط قرض الأسرة 1443 من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف
بنك التنمية الاجتماعية يحدد بعض الشروط العامة التي من خلالها يتم صرف تمويل شخصي سريع للعديد من المواطنين سواء للمواطنين الأقل دخلاً أو للشركات العاملة من المملكة، ومن هذه الشروط:
- يجب ألا يتعدى عمر المستفيد عند الحصول علي تمويل الأسرة عن 70 عامًا.
- ألا يتعدى الراتب الشهري للمستفيد عن مبلغ 10,000 ريال سعودي، ولا يصل إجمالي الدخل السنوي عن مبلغ 120,000 ريال سعودي.
- تستطيع المرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول طفلًا أن تتقدم بطلب للحصول علي تمويل الأسرة المحدد من البنك.
- ألّا يكون المستفيد مرتبطاً بمبالغ من قروض أخري داخل بنوك سعودية أخري.
- يجب الانتظام في سداد قيمة التمويلات التي يتم الحصول عليها.
- يجب علي كل عميل تقديم الأوراق المطلوبة والتي يحددها البنك لكل فئة ترغب في الحصول على تمويل الأسرة.
- توفير ضمانات للبنك من أجل الحصول مبلغ التمويل الذي يرغب به كل شخص.
- يجب سداد قيمة القسط الأول من تمويل الأسرة لكل مستفيد بعد مرور شهر من تاريخ صرف المبلغ.
- عند وصول المستفيد إلى سن 55 عام فسوف يختار ما بين تخفيض مبلغ التمويل بناءً علي الفترة المتبقية حتي الوصول إلى عمر 60 سنة، من خلال حاسبة البنك التي تم تحديدها كالتالي: (قيمة القسط الشهري المستحق في ضرب عدد الأشهر الباقية حتي عمر 60 عام، بشرط علي أن لا يقل مبلغ التمويل عن الحد الأدنى المحدد للحصول علي تمويل 60 ألف ريال وفق أهلية كل فرد مع ضرورة إحضار كفيل من أي جهة عمل حكومية علي ألا يتعدى عمره عن 55 عام.
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