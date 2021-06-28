نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المياه الوطنية تعلن عن طريقة الإبلاغ عن قيمة الاستهلاك عبر الرسائل النصية القصيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصًا من شركة المياه الوطنية بالمملكة على تقديم أفضل الخدمات وبأسهل الطرق للمواطنين، فقد أتاحت إمكانية التبليغ عن قيمة الفاتورة عبر الرسائل النصية القصيرة.

طريقة الإبلاغ عن قراءة عداد المياه

أعلنت شركة المياه الوطنية بالمملكة عن تغيير طريقة عادات المياه، حيث سيمكن لصاحب العداد أن يرسل قراءة عداد المياه الخاص بسكنه باستخدام الجوال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، وذلك بدءًا من شهر يوليو 2021.

وبعد إرسال قراءة العداد تصدر الفاتورة في خلال 3 أيام من الأيام ويجب على صاحب العداد أن يسدد قيمتها يوم 28 من الشهر الميلادي الذي يلي الإصدار.

وذلك حتى لا يتعرض لمشكلة تراكم الفواتير، وحتى يضمن وصول فواتير المياه لجميع المواطنين،ويمكن لصاحب العداد ساد قيمة الفاتورة قبل 28 إذا رغب في ذلك.

وهذا النظام سيسهل على العميل سداد ومتابعة استهلاكه من المياه.

كما سيتم التواصل مع العميل من الشكة عبر الرسائل أيضًا حتى يكون على علم نمستحقات شركة المياه وارتفاع قيمة استهلاكه، كما يمكن الإطلاع على أحدث المستجدات عبر تطبيق الشركة للهواتف الجوالة المتوافر على متجر أب ستور ومتجر جوجل بلاي.

طريقة الإبلاغ عن قيمة فاتورة المياه

قيمة تعريفة المياه داخل المملكة

ويوضح الجدول التالي قيمة تعريفة المياه داخل المملكة ،ويمكن للمواطن حساب قيمة الفاتورة تبعًا لكمية استهلاكه، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية فقط:

طريقة حساب قيمة فاتورة المياه حسب الاستهلاك

ولحساب تكلفة استهلاكك من المياه يجب أن تحدد عدد الأمتار المكعبة التي قمت باستهلاكها كل شهر، ثم تضرب القيمة في قيمة الشريحة التي وصل إليها استهلاكك .

على سبيل المثال إذا كان استهلاكك هذا الشهر يعادل 70 متر مكعب من المياه، فإن قيمة الاستهلاك =

15 متر مكعب (على الشريحة الأولى) * 0.1 ريال (ثمن الشريحة)= 1.5 ريال

15 متر مكعب (مازاد على الشريحة الأولى وأقل من الشريحة الثالثة) * 1= 15 ريال

15 متر مكعب (حجم الاستهلاك على الشريحة الثالثة) * 3=45 ريال.

15 متر (حجم الاستهلاك على الشريحة الرابعة)* 4= 60 ريال.

10 متر (حجم الاستهلاك على الشريحة الخامسة) * 6 ريال= 60 ريال.

وبذلك يكون قيمة استهلاك الماء =181 ريال .

إذا كان في المنزل صرف صحي يتم إضافة 50% على هذا المبلغ قيمة الصرف الصحي لتكون قيمة الفاتورة تقريبًا 272 ريال سعودي.

مع ملاحظة أن التعريفات السابقة تخص القطاعات السكنية فقط، أما بالنسبة للقطاعات غير السكنية مثل المحلات والشركات فيتم محاسبتها حسب تعريفة تجارية خاصة بها.