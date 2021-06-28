شروط التقسيط من اكسترا 2021 والأوراق المطلوبة

شروط التقسيط من اكسترا 2021 يتم البحث عنها من قبل العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء من المقيمين أو السعوديين حيث تقدم عروض extra السعودية اليوم والتي من خلالها يمكنهم الحصول على المنتجات التي يرغبون بها بالتقسيط، ويجب على الراغب في التقسيط من اكسترا معرفة شروط تسهيل للتمويل حيث يتم التقسيط عبر شركة تسهيل للتمويل سواء تقسيط جوالات أو الأجهزة المنزلية والإلكترونيات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التقسيط من اكسترا 2021.

شروط التقسيط من اكسترا 2021

تم وضع شروط التقسيط من اكسترا 2021 والتي يجب أن يتم استيفائها من الراغب في الحصول على التقسيط من اكسترا وهي:

في حالة كان عمر المتقدم يتراوح ما بين 21 إلى 25 عامًا يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.

في حالة كان عمر المتقدم يتراوح ما بين 25 إلى 60 عامًا يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 5000 ريال سعودي.

في حالة كان المتقدم من السعوديين يجب ألا تقل مدة الخدمة الخاصة به عن ثلاثة أشهر، أما في حالة كونه من المقيمين يجب ألا تقل مدة الخدمة عن عام كامل.

يجب أن تكون الجهة التي يعمل بها المتقدم للحصول على التقسيط معتمدة من قبل شركة تسهيل للتمويل.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من اكسترا 2021

ينبغي للراغبين في الحصول على تقسيط المشتريات من اكسترا أن يوفروا بعض الأوراق الهامة وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو صورة من جواز السفر للمقيمين.

كشف حساب بنكي لأخر أربعة أشهر.

خطاب تعريف الراتب من جهة العمل.

طريقة الحصول على تقسيط الجوالات من اكسترا

هناك بعض الإجراءات التي تم وضعها من قبل شركة تسهيل للتمويل ويقوم الراغب في الحصول على تقسيط الجوالات من اكسترا المرور بها وتتلخص هذه الإجراءات في: