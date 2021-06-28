نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة 44 لشهر يوليو من حساب المواطن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة لشهر يوليو، الدفعة 44 في تاريخ حساب المواطن لعام 1442 هجري، يترقب عدد كبير من المواطنون داخل المملكة إيداع الدعم من حساب المواطن للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ 44 لشهر يوليو المقبل بإذن الله، تعالى.

وكعادة حساب المواطن في إيداع الدعم، فإن الدعم يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن قد استثنى أيام الإجازات الرسمية؛ حيث يقوم حساب المواطن بتقديم موعد الدعم ليوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده.

وفي الغالب سيتم تقديم موعد إيداع الدعم ليوافق يوم الخميس 8 يوليو من قبل حساب المواطن؛ أو سيتم تأخير الصرف ليوافق يوم الأحد 11 يوليو، حيث يوافق يوم صرف الدعم إجازة رسمية وهو يوم السبت 10 يوليو.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن ما يقرب من 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

بينما قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابقة ما يقرب من حوالي 10.5 ملايين مستفيد داخل المملكة.

تعويضات حساب المواطن بأثر رجعي:

ولقد ذكر أن إجمالي ما تم دفعة من التعويضات بأثر رجعي في الدفعة السابقة بلغت ما يقرب من 39 مليون ريال.

ليبلغ إجمالي ما تم دفعـه من قبل البرنامـج للمستفيدين منذ بدايته حوالي 97.7 مليار ريال سعودي ومنها مبلغ قدر بحوالي 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأكد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بأن 77% من المستفيدين حصلوا على إيداع الدعم للدفعة الجديدة.

فقد وصل متوسط الدعم للأسرة الواحدة 1054 ريالاً.

فيما قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين أي ما يعادل نسبة 93%.

بينما وصل عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد.

كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد.

والذين يشكلوا حوالي 7% من إجمالي عدد المستفيدين الرئيسين.

نسبة أرباب الأسر المستحقين للدعم:

وقد بين القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر قد بلغت 92%.

وأما بالنسبة لربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن حوالي 8%.

كما بلغت نسبة الإناث المستقلات المستحقين للدعم 43% وبلغت نسبة الذكـور المستقلين إلى 57%.

موضحاً بأن 85% من إجمالي المستقلين قد حصلوا على الاستحقاق الكامل بينما قد حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

كما ذكر بأن برنامج حساب المواطن قد أعلن عن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة، وعن إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج.

وذلك بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي.

ووضح أيضاً في البيان الرسمي، بأنه تم تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل.

في نهاية المطاف قد تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وهذا ما تم تطبيقه على الحد الأعلى للاستحقاق.

حيث أنه قد وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى ما يقرب من 12.7 مليون مواطن سعودي.