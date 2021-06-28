تجديد الهوية الوطنية عن بعد والتعامل مع جهاز الخدمة الذاتية أبشر

أصبح باستطاعة المواطن السعودي تجديد الهوية الوطنية عن بعد دون أن يقوم بزيارة مكاتب الأحوال المدنية. وفق ما قامت الداخلية بإتاحة تجديد الهوية بشكل إلكتروني وذلك للعمل علي عدم تكبد العناء والمشقة. ثم لا يحدث تعطل للمواطنين في الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية والوقوف في الانتظار لساعات طويلة. حيث يطلب من المواطن في المملكة فقط تجديد الهوية الوطنية بعد مرور 5 أعوام فقط من تاريخ إصدارها.

كيفية تجديد الهوية الوطنية عن بعد

أطلقت الأحوال المدنية خدمة تجديد الهوية عبر أبشر وذلك بعد أن يقوم المواطن بحجز موعد لتجديد الهوية وللقيام بذلك يجب إتباع خطوات تجديد الهوية من أبشر وهي كالآتي:

تسجيل الدخول إلى رابط أبشر الإلكتروني.

ثم يتم اختيار “خدمة أفراد”.

وبعد ذلك ستظهر قائمة جانبية نختار منها “خدمة المواعيد”.

ثم عليك بإدخال رقم الهوية أو الإقامة للمقيمين.

واختيار نوع التقويم الهجري أم الميلادي.

ثم تدخل تاريخ ميلادك.

وبعد ذلك سيظهر معك رمز مرئي.

ثم نضغط علي خدمة المواعيد.

وبعد ذلك اختيار “حجز الموعد”.

النقر علي كلمة التالي.

ثم اختار الفرع المراد اختياره.

وبعد ذلك يجب اختيار الموعد المناسب والمتاح من قبل منصة أبشر والقيام بالضغط علي علامة صح عليه.

والتأكيد علي بيانات الموعد الذي تم اختياره.

وبعد ذلك القيام بحفظ تذكره الموعد وألتقطها بصورة من جوالك.

أو القيام بعملية طباعة تذكرة الموعد باستخدام آلة الطابعة في حالة وجودها.

وذلك بالنقر علي كلمة طباعة أسفل تذكرة الموعد.

كيفية تجديد الهوية الوطنية ذاتياً عبر أجهزة أبشر الذاتية

القيام بزيارة أقرب مكان لجهاز خدمة ذاتية.

ثم القيام بإدخال رقم البطاقة القديم في الجهاز.

وبعد ذلك النقر علي خيار “تجديد بطاقة الهوية”.

بالإضافة إلى إدخال بطاقة الهوية القديمة التي انتهت صلاحيتها في المكان المخصص لها في جهاز الخدمة الذاتية.

التقاط صورة جديدة للمواطن من كاميرا الجهاز.

ثم وضع بصمة الأصبع في المكان المخصص لها للتحقق من الشخص.

يتم التأكد من المعلومات التي تم إدخالها والبصمة في دقائق معدودة.

ثم بعد الانتهاء سوف يتم طباعة بطاقة الهوية الجديدة وسوف تخرج من جهاز الخدمة الذاتية.

رابط أبشر لتجديد الهوية إلكترونياً

منصة أبشر أحد اهم المنصات الإلكترونية والتي ساهمت في شكل كبير في التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية. ثم أهمها تلك المعاملات هو تجديد الهوية إلكترونياً عبر رابط منصة أبشر والذي يوفر الوقت والمجهود. في عملية إصدار وتجديد الهوية إلكترونياً.