طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية عبر منصة أبشر

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عمر شويل - جدة طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية من أهم الموضوعات التي تهم المغتربين الوافدين إلى المملكة، لذلك أطلقت الجوازات السعودية هذه الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وتعتبر هذه الخدمة من ضمن خدمات إلكترونية كثيرة تقدمها الحكومة السعودية عبر الوزارات المختلفة بالمملكة ضمن تنفيذ رؤية المملكة لعام 2030، فالتحول الرقمي في معظم المعاملات الحكومية التي تتعلق بالمقيمين والمواطنين بالمملكة تسهم في توفير الوقت والجهد على الجميع، لذلك تهدف الوزارات السعودية إلى تطوير الأنظمة التي تعمل بها، ويعتبر سريان صلاحية جواز السفر للوافد شئ في غاية الأهمية، لأنه شرط أساسي عند تقديم طلب تجديد الإقامة أو في حال رغبته في الحصول على تأشيرة خروج وعودة من المملكة، ومن خلال هذا التقرير نكشف لكم خطوات تجديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية لتجديد الإقامة 1442 ورسوم تحديث بيانات الجواز في السعودية وكيفية الاستعلام عن صلاحية الجواز وشروط تمديد الجواز للوافدين المقيمين بالمملكة.

طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية

يبحث الكثير من الوافدين المقيمين في السعودية عن كيفية تمديد جواز السفر للمقيمين في المملكة، فبعد جائحة فيروس كورونا وجد الكثير مشكلة في الخروج من المملكة مما اضطرهم إلى تجديد الجواز الخاص بهم، ولكن جاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحيات الإقامات والتأشيرات آليًا دون رسوم حتى 2 يونيو 2021 لتخفيف الآثار الاقتصادية والأعباء المالية الناتجة عن جراء انتشار فيروس كورونا.

أما عن طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية فيمكن إتباع الخطوات التالية إلكترونيًا بشكل سهل وبسيط:

الولوج إلى موقع وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول على الموقع. اضغط على قسم “الخدمات الإلكترونية”. تظهر أمامك على الشاشة عدة خيارات، اضغط على أيقونة “قطاع الجوازات”. تظهر على الشاشة صفحة اضغط منها على “جواز السفر للمقيمين”. إدخال اسم الشخص. تغيير البيانات اللازمة والتأكد من صحتها جيدًا. إكمال البيانات المطلوبة في الصفحة الجديدة. يطلب الموقع منك معلومات وبيانات خاصة بجواز السفر، وهي كالآتي: رقم جواز السفر.

تاريخ إصدار جواز السفر.

تاريخ انتهاء جواز السفر.

بلد إصدار الجواز. قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها ثم الضغط على كلمة تأكيد.

بهذه الطريقة يتم تمديد صلاحية جواز السفر والتأكد من أن جميع البيانات الخاصة بجواز السفر تم نقلها للجواز الجديد، ويمكنكم إجراء تحديث في جواز السفر للمقيمين من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني التي نعرضه عبر الفقرة التالية.

خطوات تجديد جواز السفر للمقيم

أتاحت وزارة الخارجية السعودية بالتنسيق مع مديرية الجوازات بإطلاق خدمة تمديد صلاحية جواز السفر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، كما تقدم البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية خدمة طلب زيارة عائلية وطلب تمديد تأشيرة العودة وخدمة توثيق الوثاق إلكترونيًا، كل هذه الاستعلامات الإلكترونية تخدم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إيجابي ومباشر، وفيما يلي خطوات تمديد جواز السفر للمقيمين:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الخارجية السعودية. اضغط على قسم “خدمات الوزارة”. في دليل الخدمات انقر على خانة “المقيمين”. انقر على خيار “تمديد تأشيرة العودة”. انقر على كلمة “أفراد” ثم “مقيم”. اضغط على خدمة “تمديد صلاحية تأشيرة زيارة منتهية”. قم بإدخال رقم التأشيرة. إدخال رقم جواز السفر الخاص بالمقيم. تحديد الجنسية. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. إدخال رمز الصورة ثم الضغط على كلمة تمديد.

وبهذه الخطوات تكون قد قمت بتميد صلاحية التأشيرة، ولكن ما هي شروط تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية، نتناول الرد على هذا الاستفسار عبر السطور التالية.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

وضعت وزارة الداخلية السعودية شروطًا محددة يجب على المقيم استيفائها إذا كانت لدية الرغبة في تمديد صلاحية الجواز أو تحديث بيانات جواز السفر الخاص به، وإليكم قائمة بهذه الشروط:

سداد كافة رسوم المخالفات المرورية المسجلة عليك.

المسجلة عليك. يجب أن يكون الوافد مقيمًا في المملكة أثناء التجديد.

يشترط أن يكون قد مر على التحديث السابق 6 سنوات عند إجراء التحديث الجديد عبر الدخول على منصة أبشر.

ينبغي ألا يكون المقيم أو صاحب العمل مسجلًا على منصة أبشر أنه “هارب” أو متغيب عن العمل.

يشترط ألا يكون صاحب العمل أو الوافد محكومًا علية أو مطلوب من جهة أمنية بالسعودية.

أن يكون على قد الحياة للتمكن من إجراء التحديث.

يشترط أن يكون الجواز صالح وساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ التجديد.

أن تكون إقامة الشخص سارية المفعول.

أن يقوم المقيم بتعبئة النموذج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية موقع التأشيرات الإلكترونية.

تصديق النموذج السابق وتوثيقه من الغرفة التجارية أو جهة العمل.

كيفية الاستعلام عن صلاحية جواز السفر

تتيح وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الجواز إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على منصة أبشر، حيث يمكن للوافد التحقق من سريان الجواز أو التعرف على موعد انتهاء صلاحية الجواز عبر الدخول على حسابه الشخصي على موقع أبشر الإلكتروني من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. اضغط على خانة “خدمة الأفراد”. انقر على “الاستعلامات الإلكترونية”. انقر على “خدمات الجواز” لإجراء التحقق من صلاحية الجواز. انقر على خدمة “الاستعلام عن تصريح الإقامة”. إدخال البيانات المطلوبة، وكالآتي: اسم المستخدم.

الرقم السري.

رمز التحق المري للتحقق البشري. اضغط على تسجيل الدخول لاستكمال الخطوات. يحصل المستعلم على رمز مؤقت لتفعيل دخوله على الموقع. يطلب الموقع بعض المعلومات عن المستعلم، وهي كالتالي: رقم جواز السفر.

تاريخ ميلاد.

تحديد جنسيته. اضغط على أيقونة “استعلام”.

تظهر على الشاشة كافة البيانات المطلوبة، ولكن هل خدمة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية مجانية أم لا، ومن خلال الفقرة التالية نتعرف على رسوم تجديد صلاحية جواز السفر، فتابعونا.

رسوم تجديد جواز السفر للمقيمين

يتساءل الكثير كم رسوم تحديث جواز السفر للمقيمين في السعودية، ولكن في الحقيقة فإن المديرية العامة بالجوازات السعودية أدت أن خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في المملكة هي خدمة مجانية دون مقابل مادي ولا يتطلب القيام بها دفع أي رسوم مالية في حالة إجراء التحديث قبل انتهاء صلاحية الجواز، أما إجراء تمديد صلاحية الجواز في حال انتهاء صلاحيته يتطلب فقط دفع رسوم تجديد الإقامة المقررة على المقيم، ويستطيع المقيم بعدها القيام بالتحقق من نقل بيانات جواز السفر من خلال الدخول على موقع أبشر، ونقدم لكم خطوات هذه العلية من خلال الفقرة القادمة.

طريقة الاستعلام عن نقل بيانات جواز السفر للمقيمين في المملكة

توفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نقل بيانات جواز السفر من خلال خطوات سهلة ومبسطة تتم عبر المنصة إلكترونيًا، فلم يعد الوافد بحاجة إلى زيارة أحد مقرات الجواز للاستعلام عن بيانات جواز السفر أو التأكد من نقل بياناته لجواز السفر الحديث، وفيما يلي الطريقة بالخطوات:

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور. اضغط على “تسجيل الدخول”. انقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”. قم بإدخال رقم جواز السفر. اضغط على معلومات جواز السفر للاستفسار أو تحديث جواز السفر.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن طريقة تجديد صلاحية الجواز للمقيمين في العودية، كما استرضنا معلومات كافية عن خدمة تجديد جواز السفر في المملكة ورسوم تحديث جواز السفر وكيفية الاستعلام عن صلاحية الجواز عبر منصة أبشر الإلكترونية.