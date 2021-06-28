الاستعلام عن تأمين السيارة عبر نجم لخدمات التأمين ورقم نجم المجاني للعناية بالعملاء

الاستعلام عن تأمين السيارة أحد أكثر الموضوعات التي تهم المواطنين في المملكة العربية السعودية، يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن كيفية الاستعلام عن وثيقة تأمين السيارة في المملكة العربية السعودية، وتعد وثيقة التأمين على السيارة من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين من قبل إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية حيث أنها تعفي المواطن من مسؤولية الحوادث المرورية التي قد تحدث له، كما أنها تعد من الشروط الأساسية لمن يريد تجديد ترخيص السيارة، وقيمة مخالفة عدم دفع رسوم التأمين تنحصر ما بين مائة إلى مائة وخمسين ريال سعودي، ولذلك قدمت إدارة المرور هذه الخدمة الإلكترونية ضمن خطة تطوير المملكة 2030.

الاستعلام عن تأمين السيارة

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل أصحاب السيارات في المملكة العربية السعودية عن طريقة لتأمين السيارة وذلك لإتمام شروط عملية تجديد استمارة السيارة، وأتاحت هيئة المرور السعودية موقع إلكتروني للاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية وهذه هي خطوات الاستعلام عنه:

أولا: قم بالدخول على الموقع الرسمي الذي توجد به خدمات السيارات موقع نجم الرسمي.

ثانيا: ثم قم بإدخال رقم الهوية لصاحب السيارة المراد معرفة وثيقة تأمينها.

ثالثا: وبعد ذلك قم بكتابة رقم البطاقة الجمركية أو الرقم التسلسلي الخاص بالسيارة، ومن ثم قم بالتأكيد على جميع البيانات المطلوبة بالضغط على الرقم الظاهر أمامك على الموقع.

رابعا: وفي الأخير قم بالضغط على كلمة إرسال ومن ثم سيوفر لك الموقع كل البيانات الخاصة بتأمين السيارة.

شروط تجديد استمارة السيارة

ومن أهم شروط تجديد استمارة السيارة وجود تأمين ساري المفعول بالنسبة للسيارة، والقيام بسداد جميع الرسوم ومنها سداد رسوم المخالفات المرورية التي تمت من خلالها، وأيضا عمل فحص فني شامل قبل التجديد، وقد وضحنا لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن وثيقة تأمين السيارة في المملكة العربية السعودية.

رقم نجم المجاني

يمكن لجميع العملاء التواصل مع برنامج نجم عبر الرقم الموحد 920000560 ويقوم ممثل خدمة العملاء بطلب بعض البيانات البسيطة مثل رقم السيارة ونوعها ورقم وثيقة التأمين، لذا قدمنا لكم بالتفصيل الاستعلام عن تأمين السيارة عبر موقع نجم.