طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442 من خلال منصة أبشر

طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442، يهتم الكثيرين من المواطنين في المملكة والمقيمين على طريقة طباعة تصريح الحج إلكترونياً وذلك بعد الإعلان عن نتائج الفرز لطلبات موسم الحج لعام 1442، ويشارك في موسم الحج مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة الذين تقدموا بطلب للحصول على حج هذا العام بناءً على إجراءات خاصة اتخذتها المملكة لتنظيم موسم حج هذا العام، وأهمها حصر الحج على حجاج المملكة والمقيمين على أراضيها فقط، ويقتصر عدد حجاج الداخل على 60 ألف حاج حفاظا على صحتهم وتزويدهم بكافة التسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسك الحج بيسر، والأن سوف نتعرف على كيفية استخراج تصريح الحج إلكترونياً.

كيفية طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442

تتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمة طباعة تصريح الحج إلكترونياً وهي خدمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين لمن أتم إجراءات التقديم للحج بنجاح، وتم دفع رسوم الحج ووصلتهم رسالة نصية أن يتوجب عليهم طباعة التصريح من خلال منصة أبشر، ويتم طباعة تصريح الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية

ثانياً، الضغط على أيقونة أبشر أفراد

ثالثًا، إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، رقم الجوال، والكبس على تسجيل دخول

رابعاً، كتابة رمز التحقق المرسل عبر الجوال

خامساً، الضغط على أيقونة خدماتي، اختيار خدمة تصريح الحج

سادساً، الكبس على أيقونة طباعة تصريح الحج، الاحتفاظ بالتصريح لاستخدامه في أداء مناسك الحج.

تصريح الحج إلكترونياً 1442

تصريح الحج هي المرحلة الأخيرة من مرحلة التسجيل في الحج عام 1442 والذي اقتصر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وبعد ترشيح المواطن أو المقيم الذي تقدم للحج هذا العام، يختار الحاج الباقة التي يريدها لأداء المناسك المقدسة، ثم الدخول للحصول على التصريح، وهذا يعني أن صاحب التصريح قد تم تفويضه من قبل السلطة الحكومية لأداء فريضة الحج، وأثناء الحج يمكن لمن لديهم تصريح دخول الأماكن المقدسة، وسيعاقب من ليس لديهم تصريح بموجب القانون الذي تحدده السلطات المختصة. بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لأداء فريضة الحج وفق إجراءات الرقابة المعلنة من قبل وزارة الحج والعمرة ، وبعد دفع الرسوم المقررة يمكن الحصول على تصريح الحج إلكترونيًا.