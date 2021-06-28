رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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عمر شويل - جدة ازداد معدل البحث خلال الآونة الأخيرة عن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني لحملة الثانوية العامة، في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان الشؤون الصحية عن وظائف شاغرة جديدة، في مختلف القطاعات، ويمنى العديد من خريجي الثانوية العامة، أنفسهم بالحصول على فرصة عمل تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة.

الشؤون الصحية للحرس الوطني

وتعتبر الشؤون الصحية، هي أحد المجمعات الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني، وهي عبارة عن مدن طبية متواجدة في مناطق سعودية، مثل الرياض، وجدة والإحساء، والدمام، والمدينة المنورة، وتعمل الشؤون الصحية على تقديم أفضل الخدمات الطبية إلى المواطنين.

طريقة التقديم على الشؤون الصحية بالحرس الوطني لحملة الثانوية

وأعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني رغبتها في تعيين عدد من الشباب في 319 فرصة وظيفية، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، بشرط أن يكونوا من حديثي التخرج للعمل في منطقة الرياض، والدمام، وجدة والمدينة المنورة، والإحساء، ونجران، والقصيم وحائل، عرعر، رفحاء، وأوضحت الشؤون الصحية أن التعيين يكون في عدد من التخصصات وظائف إدارية، وتقنية، وفنية وهندسية، وأطباء، وصيادلة، وظائف أخصائيين وفنيين، وظائف تمريض.

شروط التقديم على الشؤون الصحية بالحرس الوطني

للتقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، يجب تحقيق عدد من الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم خريجي الثانوية العامة أو حملة المؤهلات الأخرى.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألًا يقل التقدير المطلوب عن جيد.

أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أن يكون الفرد حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.

أن ينجح الفرد في اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

اجتياز الفرد امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

أن ينجح الفرد في اختبار اللغة الإنجليزية STEP في التخصصات المطلوبة.

يخضع الفرد إلى برنامج تدريبي في حال عدم توفر الخبرة.

يجب توفر الخبرة في وظائف الأطباء وأطباء الأسنان.

استبعاد من لا تنطبق عليه شروط وظائف الشؤون الصحية.

التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، يجب اتباع خطوات سهلة من أجل التقديم بالحرس الوطني على النحو التالي:

رابط التقديم لوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وحددت الجهات المعنية، رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ، حيث أن الأمر سهلًا للجميع المواطنين، وأصبح متاحًا، ويمكن معرفة التفاصيل والشروط اللازمة من خلال الدخول على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.