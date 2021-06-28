شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الأجتماعية الجديد1443، يعتبر بنك التنمية الأجتماعية آحد أبرز المنابر الخدمية داخل المملكة العربية السعودية حيث أنة يقوم بتقديم عدد من منتجات التمويل الأجتماعي ويعمل على مساعدة المواطنين ذوي الدخل المتوسط ويتيح البنك الأجتماعي فرصة الحصول على تمويل ميسر للقيام بمواجهة بعض الألتزامات الأساسية للأسر السعودية حتى يتمتعون بحياه كريمةكما يريدون من المأكل والملبس والتعليم والصحة كما يقدم البنك التمويل بدون فوائد كما يتم منح التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسوف نعرض لكم من خلال موقعنا شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الأجتماعية الجديد 1443.

شروط الحصول على قرض بنك التنمية الأجتماعية الجديد 1443.

يضع بنك التنمية الأجتماعية شروط للحصول على التمويل سوء أن كان للأفراد داخل المملكة أو للمشروعات الصغيرة، وهذه الشروط هي.

يجب أن لا يتعدى عمر المتقدم للحصول على تمويل بنك التنمية الأجتماعية ال70 عام.

يجب أن يكون المتقدم على الحصول على قرض تمويل الأسرة سعودي الجنسية.

لايتعدي الراتب الشهري للمستفيد 10,000 ريال سعودي والأ يصل إجمالي الدخل السنوي إلى 120،000 ريال سعودي.

الأ يكون المتقدم للحصول على تمويل مرتبطاً بقروض من بنوك أخرى.

تستفيد من التمويل المرأة المطلقة أو الأرملة أو التي تعول أطفال.

يجب الانتظام في السداد التي يتم الحصول عليها من بنك التنمية الأجتماعية.

يجب على كل عميل تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الأجتماعية.

لابد من توافر ضمانات للحصول على تمويل الأسرة.

سداد قيمة القسط الأول بعد 30 يوم من تاريخ الصرف.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الأجتماعية.

نموذج بريدي بالتسليم من توقيع العميل وختم البريد.

صورة من بطاقة الهوية للمتقدم على تمويل الأسرة، وسجل الأسرة.

صورة من عقد الزواج.

شهادة بمفردات المرتب.

أصل نموذج 105 إلكتروني.

وهنا سوف نكون عرضنا لكم شروط الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الأجتماعية الجديد 1443 والمستندات المطلوبة.