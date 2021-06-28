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عمر شويل - جدة توثيق البصمة بالجوازات للمقيمين بالسعودية وخطواتها ، يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن رابط توثيق البصمة والخطوات التي يجب اتباعها للتوثيق ، وتسعي المملكة العربية السعودية جاهدة إلي بذل كل الجهود لتوفير الوقت والجهد علي المواطن والمقيم ، بتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الإلكترونية ، ومن بين تلك الخدمات توثيق البصمة ، والتي تعد من ابرز الاجراءات الأمنية المتبعة حديثا ، ويعمل هذا النظام علي الحفاظ علي الأمن في المملكة ، وتوثيق البصمة يكون عن طريق تسجيل بصمة يد الشخص علي الشاشة الإلكترونية التي تدخل كافة بياناته مرفقة بصورة شخصية ، وسنتعرف من خلال مقالنا هذا علي الرابط والخطوات للتوثيق من خلال السطور التالية.

توثيق البصمة بالجوازات للمقيمين بالسعودية وخطواتها

يمكن اتباع الخطوات الآتية لتوثيق البصمة بالجوازات للمقيمين في السعودية ، وكما وضحنا سابقا أن توثيق البصمة من خلال صورة تلتقط حية لمن يقوم بالتوثيق ليقوم بإتمام كافة التعاملات بسهولة ويسر ، كما يمكن تحديثها من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلال الخطوات الآتية :

التسجيل في بوابة ابشر الإلكترونية.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية.

الضغط علي الاستعلام العام عن البصمة المتواجدة في تبويب الجوازات.

الضغط علي بوابة ابشر للأفراد.

يتم إظهار مجموعة من البيانات التي تقوم بتسجيلها وتتضمن اسم المستخدم ، رقم الهوية ، الإقامة ، رمز التحقق وهو الرمز المرئي الذي يظهر علي الشاشة أمامك.

بعد اتمام ملئ البيانات نضغط عرض.

يبدأ النظام بالتحقق من صحة التسجيل في توثيق البصمة عن طريق التأكد من رقم الهوية والإقامة.

تظهر البصمة المسجلة في اسفل الصفحة وهي عبارة عن البصمة المحدثة.

إذا كان المقيم غير مسجل في توثيق البصمة سيظهر في اسفل الصفحة نتيجة الاستعلام بان البصمة غير محدثه.

وكانت هيئة الجوازات قد أعلنت من خلال موقعها الرسمي خطوات التسجيل في توثيق البصمة ، ويعد من المواقع المستحدثة المجهزة التي تتيح خدمة التسجيل للمقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

بهذه الخطوات نكون قد قمنا بتوضيح كيفية توثيق البصمة بالجوازات بطريقة سهلة مبسطة تساعدكم في توثيق البصمة لديكم والتي بدورها تساعد في تسجيل البيانات الرسمية لدي وزارة الداخلية السعودية مما يضمن الأمن والأمان في المملكة.