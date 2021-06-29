نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link رابط تسجيل برنامج ريف للدعم المادي reef.gov.sa وشروط التسجيل لمستفيدي منحة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة التسجيل في بوابة ريف للدعم المادي reef في المملكة العربية السعودية من أصحاب المزارع داخل المملكة والعاملين في القطاع الزراعي للتيسير عليهم ومساعدتهم في الحصول على دعم برنامج ريف reef المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ضمن خطة تطوير البنية الزراعية بالمملكة ضمن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، حيث يحرص الكثير من المواطنين على تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي.

منصة ريف للدعم المادي

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، برنامج ريف للدعم المادي لصغار المزارعين وأصحاب المزارع بالتزامن مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي أثرت بشكل بالغ على كافة الأصعدة، وخاصة الاقتصادية.

تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة الصغيرة

كما حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية المنتجات المفضل زراعتها وإنتاجها من قبل المزارعين السعوديين؛ للحصول على دعم ريف للأسر المنتجة، والأسر الريفية الصغيرة المنتجة في المملكة العربية السعودية وتتمثل في منتجات:-

صناعة البن العربي، وإنتاجه وتصنيعه

تربية النحل وإنتاج العسل الطبيعي

دعم قطاع الفاكهة بشكل خاص الذي يساهم في رفع الإنتاج في السوق المحلي.

ويقدم برنامج ريف الكثير من المبادرات للأسر المنتجة وصغار المزارعين ما بين دعم مادي نقدي بشكل دوري يتمثل في الدعم الشهري الذي يتراوح ما بين ألفين ريال سعودي وحتى 4500 ريال.

كما يقدم برنامج ريف الكثير من الخدمات للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وما يتصل بها من منتجات البن، بالإضافة إلى إنتاج العسل والإشراف على المناحل.

رابط منصة ريف تسجيل دخول

وتقدم الوزارة السعودية الدعم المادي للأسر والأفراد العاملين في القطاع الزراعي بالمملكة عبر منصة ريف الإلكترونية؛ في إطار حرصها على مساعدة أصحاب المزارع في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج وتحسين من وضعهم الاقتصادي وتحفيزهم على زيادة العامل بما يساهم في تلبية احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية، حيث يتم التسجيل عبر رابط منصة ريف للدعم المادي.

شروط التقديم في برنامج ريف للدعم

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة شروط للمواطنين من أجل الاستفادة من الدعم المادي، المخصص للعاملين في قطاع الزراعة بالمملكة العربية السعودية لضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر برنامج ريف، تتمثل فيما يلي:-