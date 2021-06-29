بنك التنمية الاجتماعية وحصول الفرد في الأسرة 3000 الأف ريال سعودي

بنك التنمية الاجتماعية السعودي وحصول الفرد في الأسرة 3000 الأف ريال سعودي، اصدر بنك التنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تعديل نصيب الفرد في الأسرة حيث يمكنه الحصول على 3000 الأف ريال من بنك التنمية الاجتماعي بدلا من 2000 ريال وتتمكن الأسرة الاستفادة من البرامج التمويلية، واصدر البنك التنمية الاجتماعي نصيب الفرد ويتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهرى لي عائل الأسرة على عدد أفراد أسرته، أوضح البنك من خلال بيان له مثال على ذلك بحيث إذا كانت الأسرة تحصل على دخل شهرى 12000 ألف ريال سعودي وعدد أفراد الأسرة 4 أفراد إذا نصيب كل واحد منهم 3000 الأف ريال سعودي وبذاك تكون الأسر مؤهلة لتمويل الأسرة والحصول على كافة القروض من البنك الاجتماعي.

حساب بنك التنمية لأفراد الأسرة ضمن شروط تمويل الأسرة

حيث اصبح الابن والابنة ضمن أفراد الأسرة إذا تطابقت الشروط.

ألا يتجاوز عمر الابن 24 عام ويكون غير متزوج ولدية الوظيفة. أن تكون الابنة ليس لديها وظيفة وغير متزوجة.

تمويل بنك التنمية الاجتماعي للعمل الحر

تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية هو تمويل بنكى يتم أعطاؤه للأشخاص دون وضع فوائد بنكية، وذلك بهدف المساعدة للعاطلين عن العمل الذين يرغبون في العمل الحر وزيادة الدخل، وينقسم قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي إلى قسمين من التمويل تتلخص في الأتي.

التمويل النقدي الحر الذي يصل بحد اقصي إلى ستين ألف ريال سعودي.

الفئات المستهدفة من التمويل للعمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

الأشخاص العاطلين عن العمل ( الأقل عمرا عن 60 عام).

الراغبين في العمل تابع القطاع الاشتراكي.

الموظفين في القطاع الحكومي للأعمال أو القطاع الخاص ولا يزيد دخلهم عن 14000 ألف ريال سعودي.

كيفية تقديم طلب على قرض العمل الحر

بعد أن يستوفى جميع الشروط التي حددها البنك الاجتماعي للحصول على قرض العمل الحر وتتمثل في الخطوات الآتية.