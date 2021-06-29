بنك التنمية الاجتماعية يُعلن رفع نصيب الفرد في قرض الأسرة 3000 ريال

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عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية واحدًا من أهم وأشهر البنوك داخل المملكة العربية السُّعُودية المعنية بقديم القروض الميسرة التي لا فائدة عليها إلى مختلف فئات المجتمع السعودي وفق مجموعة من الشروط المُحددة؛ ومن أهم قروض البنك هو قرض الأسرة، ولقد تم مؤخرًا رفع قيمة نصيب الفرد في هذا القرض وسوف يتم توضيح ذلك لاحقًا بالتفصيل.

بنك التنمية الاجتماعية السعودي

أن بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف والادخار هو بنك حكومي داخل المملكة العربية السُّعُودية مُتخصص في تقديم القروض المُيسرة إلى أبناء المملكة العربية السُّعُودية ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على هذا القرض مثل أن يكون حاملًا للجنسية السُّعُودية ولا يُوجد لديه سجلات تجارية أو مصادر دخل ثابتة مرتفعة، ومن أهم القروض المُقدمة من هذا البنك، ما يلي:

قرض الأسرة.

قرض الترميم.

قرض الزواج.

قرض العاطلين عن العمل.

قرض السيارة.

قرض أهل.

قرض كنف.

قرض الأرامل والمطلقات.

بنك التنمية الاجتماعية رفع نصيب الفرد في قرض الأسرة 3000 ريال

قد قام حساب بنك التنمية الاجتماعية السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن زيادة قيمة نصيب الفرد الواحد من أفراد الأسرة ممن تنطبق عليهم تعليمات الاستحقاق المقررة ضمن شروط تمويل الأسرة من البنك مثل عدم الزواج وعدم وجود وظيفة وذلك من 2000 ريال سعودي إلى 3000 ثلاثة آلاف ريال.

طريقة حساب نصيب الفرد قرض الأسرة 1443

ولقد أوضح البنك أن هذا القرار قد جاء من أجل تحقيق مساعي البنك في تمكين الأسر المحتاجة إلى الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من برامج التمويل الاجتماعي، وأوضح البرنامَج أن طريقة احتساب نصيب الفرد تتم عبر تقسيم قيمة الدخل الشهري لعائل الأسرة على عدد الأفراد، ويتم احتساب الأبناء ضمن أفراد الأسرة في حالة لم يكن العمر قد تجاوز 24 ما لم يكن الابن موظف أو متزوج، وفي حالة الفتاة أيضًا إذا لم تكن موظفة أو متزوجة.

وعلى سبيل المثال؛ إذا كان دخل رب الأسرة يُعادل 6000 ريال سعودي، وكان يعول الزوجة وثلاثة أبناء أقل من 24 سنة ولا يوجد عمل أو وظيفة لهم ولم يزوج أحد منهم وبذلك عدد أفراد الأسرة هنا 5 أفراد، فإن نصيب الفرد هنا يكون 6000 / 5 = 1200، وبالتالي يتم صرف قيمة القرض ل 5 أفراد.