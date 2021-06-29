نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر بوابة أبشر.. هويتك بجوالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية حيث يقوم الكثير من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن أسهل طريقة لتفعيل الهوية الرقمية، حيث أتاحت مصلحة الأحوال المدنية هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، وتوفر هذه الخدمة للمواطن والمقيم هوية شخصية له على الهاتف بدلا من حمل بطاقة الهوية الورقية، وهي مما تسهل عليه الإجراءات فقد يفقد الهوية الورقية.

كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية وبعض المواطنين السعوديين عن الخدمة الإلكترونية الجديدة المقدمة من قبل وزارة الداخلية وهي هوية المقيم الإلكترونية والتي تساعد على إثبات الهوية عند فقدان الهوية الورقية، وتكون موجودة طول الوقت معك وبدون الحاجة إلى الإنترنت لعرضها وذلك بعد تفعيلها، وهذه هي الخطوات الصحيحة لتفعيل هوية المقيم:

أولا: قم بالدخول على الموقع الرسمي أبشر، أو قم بالحصول على التطبيق الخاص به أبشر.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، أما إذا كنت لا تمتلك حساب فقم بإنشاء حساب جديد.

ثالثا: قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

رابعا: قم بالضغط على أيقونة خدماتي، ومن ثم قم بتحميل الهوية الرقمية بالضغط عليها.

خامسا: بعد إتمام الخطوات السابقة يقوم الموقع بعرض البيانات الخاصة بهوية المقيم بدون الحاجة للإنترنت.

استخراج الهوية الرقمية

أتاحت المملكة العربية السعودية خدمة هويتك بجوالك كي تسهل على المواطنين والمقيمين وتقيهم ضياع الهوية الورقية، وتكون جاهزة دائماً معهم على هاتفهم المحمول، وبدون الحاجة إلى استخدام الانترنت، وتلك الخطوة بمثابة نقلة حضارية كبيرة نحو حياة تخدم التكنولوجيا فيها المواكنين وتسهل عليهم أمور حياتهم.

الهوية الرقمية

لكن الهوية الرقمية موجودة دائما، وتشهد المملكة العربية السعودية حالة كبيرة من التطور في المجال الإلكتروني والرقمي على جميع المستويات، وخاصة في الخدمات المقدمة من قبل الوزارات، ووفرت العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا على موقع أبشر الذي تتوافر عليه معظم الخدمات، وقد وضحنا لكم في هذا المقال طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لها.