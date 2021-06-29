نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايلي مفوتر | أحدث عروض باقات موبايلي المفوترة وطريقة الاشتراك بها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايلي مفوتر باقات 2021 هي أحد أهم الباقات التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فهي واحدة من أهم الباقات الأساسية التي توفرها شركة اتحاد الاتصالات لكافة عملائها بالمملكة، إلى جانب تقديمها للعديد من العروض والمميزات التي تتناسب مع حاجة عملائها الجدد والحاليين، فهي تعمل أيضاً على توفير باقات إنترنت وسوشيال ميديا بلا حدود ومكالمات ودقائق لجميع الشبكات وغيرها من العروض المتميز التي تتناسب مع ميزانية عملائها، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال أحدث العروض والباقات التي تقدمها شركة موبايلي مفوتر، كما سنتناول طريقة الاشتراك بهذه العروض.

باقات موبايلي مفوتر 2021

توفر شركة موبايلي مفوتر العديد من الباقات المفوترة الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي تتميز بتوفيرها دقائق لكافة الشبكات وإنترنت ورسائل sms غير محدودة وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين، ولراحة العملاء قامت الشركة بعمل عدة باقات مختلفة لكل منهما خصائصه الخاصة التي تميزه عن الأخر، وفيما يلي سنوضح هذه الفئات وأهم مميزاتها.

تشتهر شركة Mobily بتوفيرها لأكثر من فئة في خدمة الباقات المفوترة الخاصة بخدمات الإنترنت والمكالمات التي تناسب الجميع في كافة الأوقات، وعلاوة على ذلك فهي تعمل دائماً على تقديم كل ماهو جديد ومفيد لعملائها بهدف توفير أفضل سبل الراحة لهم.

فأطلقت باقات مفوترة (50) وتعتبر من أرخص الباقات، حيث يبلغ سعرها حوالي 40 ريال سعودي، ومن مميزاتها الشهرية الحصول على الآتي: (300 دقيقة محلية لكل الشبكات المملكة العربية السعودية – 3جيجا إنترنت – 50 رسالة نصية).

كما أطلقت بعد ذلك باقات مفوترة (100) التي تقدم للعميل 1500 دقيقة محلية لكل الشبكات و20جيجا إنترنت إلى جانب ذلك توفر له 100 رسالة نصية لكافة الشبكات المملكة شهرياً.

قامت الشركة بعد ذلك بزيادة المميزات الشهرية التي يحصل عليها العميل فأصبحت تقدم مكالمات بلا حدود لكافة الشبكات، إلى جانب ذلك توفر 97جيجا إنترنت وثلاثمائة رسالة نصية.

كما يحصل العميل على رقم مميز وأطلقت عليها اسم باقات موبايلي المفوترة (200).

استكمالاً لما بدأته قامت مؤخراً بإطلاق باقات جديدة تتميز بإمكانيات ومميزات هامة تفوق كافة الباقات موبايلي المفوترة السابق ذكرها.

حيث يحصل العميل شهرياً عند الاشتراك بهما على المميزات التي تتمثل في النقاط التالية:

يحصل العميل الذي يستخدم باقات مفوتر (300) على الآتي: (مكالمات بلا حدود – الحصول على 150جيجا إنترنت – رقم مميز – 300 رسالة نصية).

أما بالنسبة لمستخدمي بافات مفوتر (400) فتتمثل الخدمات التي يحصلون عليها في: (مكالمات وإنترنت بلا حدود – 100 دقيقة مكالمات التجوال – 1 جيجا انترنت التجوال – 400 رسالة نصية).

فتتمثل الخدمات التي يحصلون عليها في: (مكالمات وإنترنت بلا حدود – 100 دقيقة مكالمات التجوال – 1 جيجا انترنت التجوال – 400 رسالة نصية). وعلاوة على ما سبق ذكرة يحصل مستخدمي الباقتين على شريحتان متعددة ورقم مميز مجاناً.

كما أن كافة الاسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.

تطبيق حد الاستخدام العادل لباقة مفوتر 400 على كافة الشرائح المستخدمة، وذلك بمقدار 7 جيجا/يوم، وخفض السرعة إلى 512 كيلوبايت.

شروط الحصول على الباقات المفوترة الجديدة

بعد التعرف على مميزات الباقات المفوترة التي تقدمها شركة موبايلي السعودية، سوف ننتقل لمعرفة طريقة الاشتراك في الباقات المفوترة السابقة.

ولكن قبل ذلك لابد من الإطلاع على الشروط والأحكام التي تضعها الشركة والموافقة عليها، والتي تتمثل في النقاط التالية:

كافة الخدمات التي يحصل عليها العميل سواء كانت دقائق أو رسائل نصية أو بيانات، فهي للاستخدام المحلي بالسعودية فقط.

تستخدام جيجات الإنترنت في العديد من التطبيقات الإلكترونية مثل (فيس بوك – تويتر – سناب شات – انستقرام – واتس آب – يوتيوب) وغيرها.

إمكانية طلب مبلغ تأمين مسترد يعادل قيمة الاشتراك الشهري للباقة المختارة، وذلك في حالة إمتلاك العميل لسجل ائتماني.

مكالمات العملاء للأرقام الموحدة 9200 مجانية وذلك تبعاً للباقة المستخدمة.

أما في حال استهلاك 100% من الدقائق المجانية فيستم دفع 15 هللة للدقيقة الواحدة.

طريقة الاشتراك في باقات موبايلي مفوتر 2021

أصبح بإمكان كافة العملاء الاشتراك للحصول على المميزات الشهرية للباقات بسهولة ويسر، وذلك بعد الموافقة على شروط شركة موبايلي بالسعودية.

لا ينبغي على المواطن الذي يرغب في الاشتراك سوى اتباع الخطوات التالية:

يمكن لعملاء الباقات المفوترة 50 الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصّية إلى 1100 بها رقم 7651.

أما بالنسبة لعملاء مفوتر 100 الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصّية إلى رقم 1100 وبها رقم 7612.

كما أصبح بإمكان مستخدمي مفوتر 200 الحصول على الخدمة عن طريق إرسال رسالة نصّية إلى 1100 مكتوب بها رقم 7622.

يمكن لمستخدمي الباقات المفوترة 300 الاشتراك من خلال إرسال 7632 كرسالة نصّية إلى 1100.

وأخيراً يمكن لعملاء باقة مفوتر 400 الاشتراك عن طريق إرسال رمز 7400 لرقم 1100.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المميزات الخاصة بباقات موبايلي مفوتر الجديدة، كما قمنا عرض شروط طريقة الإشراك بها.