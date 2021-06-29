نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل بوابة القبول عزز جامعة الملك عبدالعزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل بوابة القبول عزز جامعة الملك عبدالعزيز؛ تم الإعلان من قبل عميد جامعة الملك عبدالعزيز عن الرابط الرسمي للتسجيل وذلك لمن يرغب في الالتحاق بالجامعة، كما أنه تم وضع بعض الشروط التي لابد من توافرها في الطلاب الراغبين في التقديم، ومن خلال التالي نقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن التقديم في جامعة الملك عبدالعزيز.

رابط وطريقة التسجيل في بوابة القبول عزز

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز التقديم على رابط بَوابة القبول عزز الذي تم الإعلان عنه من قبل عمادة الجامعة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الإلكتروني بوابة القبول عزز الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة. كتابة الرقم السري ورقم الهوية في موضعهم في حالة وجود حساب سابق. الضغط على تسجيل دخول. القيام بكتابة البيانات مثل تحديد الجنس، سنة التخرج، رقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني، ثم رقم الجوال. الموافقة بالشروط والأحكام بعد قرأتها جيداً. ثم كتابة الحروف أو الأرقام الظاهرة الشاشة لتأكيد التسجيل.

شروط التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز

تم وضع بعض الشروط التي لابد من تواجدها في الطلاب الراغبين في الالتحاق في الجامعة لذلك لابد من الانتباه إليها جيداً وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

لابد أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من المدارس المعتمدة.

ألا يكون الطالب تعرض للفصل من أي جهة تعليمية من قبل.

يجب أن يجتاز جميع اختبارات القبول في الجامعة.

ألا يقوم الطالب بالتقديم في أي جامعة قبل التقديم في جامعة الملك عبد العزيز.

يجب أن يكون حصل على شهادة الثانوية العامة في أخر ثلاث سنوات ليس قبل ذلك.

وهذه هي الشروط التي لابد من توافرها قبل التسجيل على رابط بوابة القبول عزز.

المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز

يوجد بعض الأوراق التي لابد من تواجدها عند التقديم في الجامعة هي:

شهادة ميلاد الطالب.

صورة من بطاقة الهوية.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

هوية الأب والأم.

في حالة إن كان الطالب يعمل بأي جهة عليه إحضار موافقة من العمل على للالتحاق بالدراسة.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط التسجيل بوابة القبول عزز جامعة الملك عبدالعزيز، طريقة التقديم في جامعة الملك عبدالعزيز، شروط التقديم في جامعة الملك عبدالعزيز، المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الملك عبدالعزيز.