رابط تسجيل eservices.taqat.sa وظائف وزارة السياحة عبر بوابة الدخول الموحدة iam.gov.sa

رابط تسجيل eservices.taqat.sa وظائف وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية والتي قامت الوزارة بالإعلان عن قبول حوالي 100 ألف شاب للعمل بالقطاع السياحي بعدد من التخصصات وبجميع مستويات التعليم، ويتم طرح التفصيلات التوظيفية التي تخص الوظائف عبر طاقات لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لجميع الشباب مع تأهيل الطاقة البشرية العاملة بالمملكة لسوق العمل الكبير.

وظائف جديدة بالمملكة العربية السعودية

وتولي وزارة السياحة بالمملكة الاهتمام بتطوير هذا القطاع باعتباره من القطاعات المهمة بالمملكة، ويكون ذلك بتوفير الفرص الاستثمارية الجيدة في هذا المجال لكل من المستثمر السعودي وأيضا المستثمر الأجنبي للاستمتاع بالمعالم السياحية والتعرف على تاريخ المملكة، وتقوم أيضا بالاهتمام بالمنشآت السياحية والمحميات الطبيعية حرصا على تنمية السياحة ورفع أعداد السائحين في كل عام، كما تقوم الوزارة بتوفير الكوادر العاملة الجيدة التي تقوم بتقديم الخدمات الخاصة والمميزة للقطاع السياحي، كلُ في وظيفته، ليتم الخروج بالتمثيل الأفضل للقطاع وتطويره.

وظائف وزارة السياحة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)

نظرا للتطوير المستمر بالقطاع السياحة ودخول موسم الصيف والذي يتم فيه الاستمتاع بالعديد من المعالم السياحية والمناظر الطبيعية والخلوية بالمملكة أعلنت وزارة السياحة عن حاجتها لشغل مائة ألف وظيفة بالقطاع بالعديد من المؤهلات وأيضا العديد من الوظائف بالتدرج المعلوم لكل مؤهل، وتقوم الوزارة بالاشتراك مع البوابة الوطنية للعمل طاقات بطرح طلب الوظائف على أن تقوم البوابة الوطنية بتوفير الكوادر المدربة الجيدة واللازمة لشغل هذه الأعمال، ويبدا التوظيف ب 56 وظيفة برواتب تتراوح بين 4000 إلى 8000 ريال شهريا، حسب الوظيفة.

شروط وظائف القطاع السياحي الجديدة

لابد أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام.

يتقدم للعمل جميع المؤهلات.

تكون الأفضلية للخبرة السابقة والمهارات المميزة.

لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسيرة.

رابط تسجيل eservices.taqat.sa وظائف وزارة السياحة

يقوم المواطن والشاب السعودي الراغب في العمل أو تطوير المهارات، وكذلك الراغبين في تغيير مسار العمل من قطاعات سابقة إلى القطاع السياحي بالتقديم في طاقات بوابة التوظيف الوطنية عبر عدد من الطرق:

كيفية معرفة المسمى الوظيفي التسجيل في وظائف السياحة يتم معرفة المسمى الوظيفي والوظائف المتاحة من خلال الدخول على بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل. يقوم المستخدم بالتسجيل في بوابة طاقات من خلال بوابة طاقات بالخطوات التالية: الدخول على رابط بوابة طاقات. يتم استخدام أيقونة “تواصل معنا”. يظهر للمستخدم “هل تريد التسجيل من البوابة الوطنية:. يتم اختيار “نعم”. يقوم بالدخول على بوابة العمل الوطني الموحدة “نفاذ“. يتم تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات.

الوظائف العامة المطلوبة للجنسين