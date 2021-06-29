نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021 بدون مقدم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من عشاق السيارات اليابانية وإذا كنت من الباحثين عن أفضل عروض تقسيط السيارات يمكنك الحصول تويوتا لاند كروزر 2021 تقسيط بدون مقدم في السعودية من خلال واحد من عرضين الأول من شركة عبداللطيف جميل وكيل تويوتا في السعودية أما العرض الآخر فمن مصرف الراجحي الذي يقدم باقة متنوعة من الخدمات والمزايا التمويلية، لكن المحزن في الأمر أن عروض تقسيط السيارات في معظم المعارض تنتهي في 30 يونيو من كل عام لتبدأ العروض الجديدة.

مواصفات تويوتا لاند كروزر VX-S 2021 عملاق الدفع الرباعي

تعتبر تويوتا لاند كروزر VX-S هي أعلى الفئات في هذه السيارة التي تأتي مع محرك بقياس 5.7 لتر من نوع V8 مزود بعدد 32 صماماً وبقدرة 362 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 530 نيوتن في المتر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ونظام قيادة متعدد( عادي وعلى الرمال والقيادة على الثلج والقيادة في الطين ).

كما تأتي السيارة كذلك مع شاشة معلومات تعمل باللمس مع نظام ملاحة وإضاءة داخلية محيطية وثلاجة وخاصية تبريد المقاعد الامامية

ونظام تعليق هيدروليكي ونظام اختيار التضاريس المتعددة مع كاميرا 360 درجة من خلال 4 كاميرات مدمجة إضافة إلى العديد من المزايا وعوامل الأمان.

سعر تويوتا لاند كروزر VX-S 2021

يبدأ سعر تويوتا لاند كروزر VX-S بدون ضريبة القيمة المضافة عند340 ألف ريال وهذا السعر سوف يصل إلى قرابة 390 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة بواقع 15 % من السعر الأصلي وعند الشراء بالتقسيط سوف يتم زيادة نسبة سنوية تختلف بحسب الدفعة المقدمة ودفعة التملك وراتب العميل والبنك المحول عليه الراتب وغيرها من الظروف التي تتنوع بحسب مقدرة العميل المالية أو الوظيفية.

تقسيط تويوتا لاند كروزر VX-S 2021

يمكن الحصول على عروض تويوتا من أجل شراء تويوتا لاند كروزر VX-S اقساط خلال هذه الفترة المحدودة بدون دفعة مقدمة وبدون رسوم إدارية مع تحمل مصرف الراجحي للدفعة الأولى في حالة تقسيط السيارات من بنك الراجحي حيث يتم توزيع السعر بواقع 40 % دفعة تملك في هذه الحالة حوالي 150 ألف ريال أما الباقي وقدره 290 ألف ريال يمكن تقسيطها على 60 شهرًا.