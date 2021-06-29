نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد بعد رفع نصيب الفرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية نقدمه لكم من خلال عرض شروط الحصول عليها كما حددها بنك التنمية بعد التعديل الأخير، حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بتعديل نصيب الفرد التي حدده البنك للحصول على تمويل الأسرة، فأصبح نصيب الفرد حسب التعديل الجديد في الشرط 3000 ريال بدلًا من 2000 ريال، ونوضح هذه النقطة من خلال طرح مثال عبر هذا التقرير، حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن كافة الشروط اللازمة للتقديم على قرض الأسرة حيث يمنح بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة لمحدودي الدخل من الأسر السعودية، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة أعباء الحياة وتحمل التكاليف المادية التي تقع على عاتق هذه الأسر، واشترط بنك التنمية وجود كفيل لا يزيد سنه عن 55 عاما، كما حددت سن الشخص الذي يحصل على قرض الأسرة من بنك التنمية بحيث لا يزيد سنه عن 70 عاما، ومن خلال ها المحتوي نعرض كافة إجراءات التقديم على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية فتابعونا.

قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويلية لمساعدة المواطنين السعوديين من بينها تسجيل قرض آهل الذي يضم عدة قروض مثل قرض الأسرة وقرض الترميم وقرض الفئات الخاصة، أما فيما يختص بقرض الأسرة نقدم لكم شروط طلب التقدم للحصول على قرض الأسرة التي نسردها لكممن خلال الفقرة التالية.

شروط الحصول على قرض الأسرة

ألا يتعدى نصيب الفرد من دخل الأسرة في قرض الأسرة عن 3000 ريال سعودي.

كما حددت سن المتقدم للحصول على القرض بأنه لا يتجاوز عمره عن 70 عاما.

كما أعطي البنك الحق للمرأة في التقدم لطلب الحصول على قرض الأسرة في حالة أذا كانت أرملة أو مطلقة وتعول طفل أو أكثر وفى هذه الحالة لا يتم أعتبار لعمر المرأة ، أي يجوز أن تتجاوز ال70 عاما.

احتساب الابن من ضمن أفراد الأسرة بشرط ألا يكون موظف أو متزوج ألا يزيد عمره عن 24 عاما.

احتساب الابنة من ضمن أفراد الأسرة في حالة لم يزيد عمرها عن 24 عاما وألا تكون متزوجة أو موظفة في هذه الحالة.

تحديث نصيب الفرد في شروط تمويل الأسرة “تحديث”

أعلن بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف السعودي سابقًا” عن تعديل جديد في نصيب الفرد من دخل الأسرة، والذي يعتبر شرط أساسي من شروط تمويل الأسر للأسر المحتاجة للدعم، فأقر البنك أن نصيب الفرد أصبح 3000 ريال سعودي بعد أن كان 2000 ريال سعودي في السابق، وجاء هذا التعديل لسعي الحكومة ففي تمكين الأسر السعودية من تحقيق أكبر استفادة لهم من البرامج التمويلية التي تقدمها البنك.

وفي هذا الإطار ذكر القائمين على إدارة البنك أن شرط “نصيب الفرد” المقصود به ما يتم احتسابه من خلال قسمة الدخل الإجمالي الشهري للأسرة على عدد أفراد الأسرة، وفيما يلي مثال توضيحي لهذا الشرط وآليه تنفيذه:

إذا كان دخل الأسرة في الشهر 12 ألف ريال.

وكان عدد أفراد الأسرة مكون من 4 أشخاص.

فيتم احتساب نصيب الفرد من خلال قسمة 12 على 4.

نصيب كل فرد في الأسرة هو 3000 ريال.

في هذه الحالة تصبح الأسرة المتقدمة مؤهلة ومستوفية لشروط الحصول على قرض الأسرة.

شروط التسجيل في قرض الأسرة

وضح موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي على شبكة الإنترنت شروط التقديم على تمويل الأسرة لموظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نستعرض كافة البنود الذي ذكره الموقع تفصيليًا:

تقديم صورة من هوية العميل. تقديم نموذج تسليم البريد موجود عليه توقيع العميل واسمه، كما يتطلب توقيع موظف البريد واسمه والختم. تقديم صورة من سجل الأسرة. تقديم طالب التمويل أصل رقم حساب الآيبان على ورق البنك ثم تصديقه بختم البنك. يشترط تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول خاص بالعميل، ويتم استخراج هذا التصريح إلكترونيًا من موقع وزارة الداخلية السعودية. ينبغي على طالب التمويل تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول للأبناء المعالين الذكور والإناث، في حالة الذكور للذين أعمارهم من 18-24، وفي حالة الإناث من عمر 18 عام فأكثر. يلزم على طالب التمويل تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب، ولكن يشترط أن يكون للرواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك. تقديم الأصل من نموذج 104 يتم كتابة بياناته بشكل إلكتروني من خلال حساب المتقدم في البوابة الإلكترونية للبنك ويتم طباعته، ثم بعدها يتم استكمال كافة التوقيعات ، ثم بعدها ختمه بختم جهة العمل، ولكن يشترط ألا يتعدى تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

إجراءات التقديم على قرض الأسرة

تنقسم إجراءات التقديم على قرض الأسرة للأشخاص إلى عدة حالات، حيث حدد البنك شروط و إجراءات محددة للحصول على قرض الأسرة لكل حالة، فنجد إجراءات الحصول على قرض الأسرة لموظف قطاع عام، كما نجد إجراءات التقديم على قرض الأسرة من كبار السن، كما عرض البنك إجراءات الحصول على قرض الأسرة لموظفي القطاع العام، ويمكنكم الدخول على رابط إجراءات تقديم قرض الأسرة لمعرفة المزيد عن المستندات والأوراق المطلوبة قبل تسجيل دخول موقع بنك التنمية الاجتماعية.

موقع بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على قرض الأسرة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت وكتابة كافة البيانات المطلوبة لإنهاء طلب الحصول على قرض الأسرة، ويجب توخي الدقة والحذر عند ملء استمارة الطلب، ويمكن الاستعانة بفريق خدمة العملاء للبنك من خلال الاتصال على رقم بنك التنمية الاجتماعية 920008002 في حالة وجود أية استفسارات بخصوص القرض وفترات السداد.