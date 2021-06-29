خطوات التسجيل في برنامج ريف 1442 لدعم الأسر المنتجة وكيفية الحصول عليه

التسجيل في برنامج ريف 1442، قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة بإطلاق إحدى البرامج الهادفة لتحسين دخل الفلاحين والمزارعين البسطاء، وتحسين الإنتاج وتطوير الزراعة التقليدية، وأيضًا الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وهو برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة، تعرف معنا على الفئات التي يستهدفها البرنامج وشروط وطريقة التسجيل في البرنامج.

تسجيل دعم ريف 1442

تسجيل دعم ريف لصغار المزارعين كل من تنطبق عليه الشروط يسعى إلى الحصول على الدعم، لتطوير سبل الزراعة إما بالحصول على الدعم المالي والذي من المقرر أن يبلغ 6000 ريال سعودي، أو الحصول على الدعم في تغيير نظام الزراعة القديم، واستخدام أحدث الطرق والمعدات الحديثة وهذا يستهدف المزارعين الصغار، وأيضًا الأسر الريفية المنتجة التي تعمل في إحدى هذه المنتجات، ومنها:

من يعملون مهنة إنتاج وتعبئة وتصنيع البن العربي.

مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل الأبيض.

تعزيز ودعم قطاع الفاكهة حتى تغطي احتياجات السوق المحلي، حتى عدم الاضطرار للاستيراد من الخارج.

طريقة التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة

المشاريع التي يتبناها البرنامج هي مشاريع مربحة جدًا وتشبع احتياجات الأرياف، وتؤدي إلى ارتفاع العائد المادي للأسر المنتجة، وإليك طريقة التسجيل:

ادخل على الموقع الرسمي لمنصة ريف الالكترونية.

قم بإنشاء حساب جديد على المنصة بعد قراءة الشروط واستيفائها بالكامل واحتفظ بالرقم السري.

قدم طلب للحصول على الدعم.

ادخل البيانات الشخصية المطلوبة منك.

اختيار جنس المتقدم للمنحة (ذكر أم أنثى).

سيُطلب منك بعض المعلومات مثل كتابة الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، والمؤهل الدراسي، ورقم الهاتف، برجاء إدخالها بشكل صحيح.

سيصلك رمز التحقق في رسالة نصية على هاتفك.

قم بإدخال كافة البيانات بشكل صحيح، ومن ثم أدخل رقم الحساب البنكي خاصتك.

قم بحفظ البيانات المقدمة في برنامج ريف.

متى يصرف دعم ريف 1442

العديد من المواطنين في المملكة يتساءلون بكثرة حول موعد نزول دعم ريف، ومتى يصرف بع التسجيل، فقد أكدت السلطة المختصة بصرف دعم ريف، أنه سوف يتم نزوله بعد التأكد من بيانات المتقدمين ومعرفة مدى استحقاقهم للدعم، والموافقة على الطلب، ويتم إرسال إشعار خاص للمتقدم في خلال 60 يوم من تسجيله عبر البرنامج الإلكتروني.