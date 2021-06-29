إجراءات التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية والشروط الجديدة بعد رفع نصيب الفرد

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عمر شويل - جدة إجراءات التقديم على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بعد تعديل نصيب الفرد يهم قطاع كبير من المواطنين السعوديين، حيث يواجه الكثير منا أزمات اقتصادية في الوقت الحالي نتيجة للظروف التي حدثت بسبب تفشي وباء كورونا، لذلك نجد عمليات بحث متكررة عبر محركات البحث لمعرفة طريق التسجيل على بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسرة، حيث وفر بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة لمساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل في تحمل متطلبات الحياة، وقد يصل سن الشخص إلي سبعين عامًا عند طلب قرض الأسرة.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تحديثات في شروط الحصول على قروض من البنك، حيث تم تغيير الحد الأعلى لراتب المقترض، وحدد بنك التنمية الاجتماعية نصيب الفرد، وجاء تعديل نصيب الفرد من 2000 ريال إلى 3000 ريال في شروط تمويل الأسرة، وأن يكون الحد الأعلى للراتب 12500 ريال سعودي بدلًا من 10000 ريال،ينطبق هذا الشروط على قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض ترميم المنزل، ويصل الحد الأقصى لهذه القروض إلى 60 ألف ريال، حيث تسعى المملكة العربية السعودية في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، ويمكنكم التعرف على طريقة الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، ورابط تسجيل دخول موقع بنك التنمية، والمستندات المطلوبة كما حددتها بنك التنمية الاجتماعية، ورقم بنك التمية الاجتماعية الموحد من خلال متابعة هذا المقال.

إجراءات الحصول على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

يعد قرض الأسرة أحد منتجات قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية التي تحقق بها أهدافها الاستراتيجية في رفع المستوي المادي والاجتماعي للأسرة السعودية ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتم تقديم طلب الحصول على قرض الأسرة إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، ويمكنكم الدخول على شروط التقديم على قرض الأسرة لمعرفة كافة الشروط التي حددها البنك ، وتنقسم خطوات التقديم على قرض الأسرة على حسب حالة كل شخص كالأتي:

أولا: شروط وإجراءات التقديم على قرض الأسرة لكبار السن :

إذا تجاوز عمر الشخص عن 55 عاما، يترك له حق الاختيار تخصيص مبلغ القرض حسب الفترة الزمنية المتبقية له للوصول إلى عمر الستين، ويتم ذلك من خلال ضرب قيمة القسط الشهري المستحق من الشخص في عدد الشهور المتبقية له للوصول إلى 60 عاما .

وجود كفيل موظف حكومي لا يزيد عمره عن 55 عاما، وألا تقل قيمة القرض عن 60ألف ريال سعودي وهو الحد الأدنى للتمويل .

يكون الحد الأقصى للقرض 30ألف ريال سعودي في حالة أن سن الشخص بين 60 و65 عاما .

في حالة أن الشخص المستفيد عمره يتراوح بين 65-70 عاما يكون الحد الأقصى للقرض 18ألف ريال سعودي مع إحضار كفيل موظف حكومي لا يتعدى عمره عن 55 عاما.

ثانيًا: إجراءات تقديم قرض الأسرة لموظف قطاع عام :

1- يقوم المستفيد بتقديم تصريح بيانات من موقع وزارة الداخلية وكذلك تصريح بيانات للأبناء العاملين .

2- أن يقوم العميل بتقديم الأصل من رقم حساب الآبيان على الورق الرسمي مختوم من البنك.

3- تقديم كشف حساب خاصة للمستفيد لآخر 3 رواتب شهرين سابقين .

4- تقديم اصل نموذج 104مطبوع من حساب طالب القرض وتكملة كافة التوقيعات والأختام المطلوبة من جهة العمل بحيث لا يتعدى الاعتماد 60 يوما.

ثالثًا: إجراءات طلب قرض الأسرة لموظف قطاع خاص:

1- أن يقوم طالب القرض بتقديم الأصل من نموذج 105 المطبوع من حسابه، واستكمال كافة الأختام المطلوبة والتوقيعات المعتمدة عن جهة العمل وألا يتجاوز تاريخ الاعتماد عن 60 يوما.

2- يتطلب تقديم اصل تعريف مفصل براتب طالب التمويل مختومة وموقعة من جهة العمل ،وان يتم التصديق عليه من الغرفة التجارية ،وألا يتجاوز تاريخ التوقيع 60 يوما .

3- تقديم الأصل من تعريف بالراتب للكفيل، وأن تكون معتمدة وموقعة من جهة العمل، وألا يزيد تاريخ الاعتماد عن 60 يومًا.

4- تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول للمستفيد من القرض من موقع وزارة الداخلية أبشر.

5- تقديم بياناتي للأبناء من عمر 18 سنة وأكثر للإناث، ومن عمر 18 حتى 25 عامًا للذكور، وأن تكون سارية.

6-أن يقوم العميل بتقديم شهادة أجور ومدد للعميل من الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن تكون تاريخ صدورها لا يتجاوز 60 يومًا.

7- تقديم أصل رقم حساب الآبيان للعميل مصدق بختم البنك.

طريقة التقديم على قرض الأسرة

يمكنكم طلب الحصول على قروض آهل بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية وإدخال البيانات المطلوبة، حيث يطلب البنك تسجيل البيانات الشخصية من خلال إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية والعنوان ورقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر والبريد الإلكتروني ورقم حساب الآبيان.

تعديل نصيب الفرد في بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تعديل نصيب الفرد للحصول على قرض الأسرة من البنك من 2000 ريال إلى 3000 ريال، ونصيب الفرد في تمويل الأسرة يقصد به ناتج قسمة دخل رب الأسرة الشهري على عدد أفراد أسرته، فإذا كان دخل رب الأسرة هو 12 ألف ريال في أسرة مكونة من 4 أفراد، فنصيب الفرد يتم احتسابه من خلال قسمة 12 على 4، لذلك نجد أن نصيب الفرد في هذه الأسرة 3000 ريال سعودي، لذا يمكن لهذه الأسرة الاستفادة من تمويل الأسرة المقدمة ضمن منتجات التمويل ببنك التنمية الاجتماعية.

رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد

يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد على رقم 920008002، ويتم تلقي اتصالات العملاء طوال اليوم،حيث يمكنكم تقديم استفساراتكم بخصوص منتجات البنك خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تسعى بنك التنمية دائمًا في توفير كافة الخدمة لعملائها والعمل على راحتهم، وخاصة في ظل فيروس كورونا المستجد يقدم البنك كافة الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني.