“عاجل” كشف أسماء 277 مترشح ومترشحة لشغل 43 وظيفة متنوعة عبر موقع أمانة منطقة الرياض

موقع أمانة منطقة الرياض، من أهم المواقع التي يتم البحث عنها الآن من قبل المتقدمين على وظائفها، بعد أن أعلنت عبر حسابه الرسمي على تويتر عن أسماء 277 من المترشحين والمترشحات، لشغل 43 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” إدارية، هندسية، قانونية”، كان قد سبق الإعلان عنها مطلع هذا الشهر وتحديداً يوم 2021/06/06 الموافق 1442/10/26، وتم التقديم لها عبر رابط جدارة للتوظيف، واليوم تدعو أمانة الرياض، المترشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات القبول على الوظائف المطلوبة، في المواعيد والتوقيت المحددة لهم في الرسالة النصية التي وصلتهم عبر جوالاتهم، وفيما يلي رابط كشوف الأسماء وألية أستكمال إجراءات القبول النهائية.

رابط موقع أمانة منطقة الرياض

يمكن لجميع المتقدمين على وظائف منطقة الرياض، الدخول على الرابط التالي alriyadh.gov.sa والإطلاع على أسمه بسهولة، ومن ثم تجهيز كافة المستندات والشهادات المطلوبة للمطابقة والمراجعة في التوقيت المحدد له.

رابط كشوف أسماء المترشحين على الوظائف المطلوبة

دعت أمانة الرياض الأسماء المترشحة، إلي أستكمال إجراءات القبول والحضور إلي مقر الأمانة بالرياض لمطابقة المستندات، وشددت على من يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة عبر الرسالة النصية التي وصلته يعتبر تنازل منه عن الوظيفة، ومن ثم لا يحق له الرجوع على الأمانة فيما بعد وفيما يلي المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول.

المستندات والأوراق المطلوبة للمراجعة والمطابقة

أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها. أصل وثيقة التخرج مع صورة منها موضح بها التقدير العام، والمعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. الحاصلين على شهادات علمية من خارج المملكة تقديم معادلة وزارة التعليم السعودية لشهاداتهم. كتابة السيرة الذاتية للمترشح ومسجل بها رقم الجوال والبريد الإلكتروني للمراسلة والاتصال.

تعليمات هامة عند الحضور في موقع أمانة منطقة الرياض