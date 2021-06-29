إعلان أكاديمية هدف السعودية عن إتمام تأهيل عدد من القائدين والقائدات

صرحت أكاديمية هدف السعودية للقيادة عن عدد المواطنين القادة في القطاع الخاص الذين تم الانتهاء من تأهيلهم وتطوير مهاراتهم القيادية منذ أن تم إطلاقها وحتى الآن، وقد بلغ عدده 249 قائدة و696 قائد أي بإجمالي 945 تم تأهيلهم وهم موزعين على 401 منشأة في المملكة على اختلاف محافظاتها ومناطقها.

التدريب والتأهيل التابعين لأكاديمية هدف السعودية

يتم التدريب والتأهيل داخل أكاديمية هدف وفقًا لمنهجية معينة قائمة على فكرة التقسيم، بحيث يكون كل مجموعة من المتدربين داخل مجموعة وقد بلغ عدد المجموعات المدربة إلى الآن 37، أما عن عدد الدفعات المتخرجة فقد بلغ عددهم سبعة دفعات.

ويهدف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالأساس إلى تأهيل القيادات الوطنية الشابة لتمكينهم من الإدارة الفاعلة للمنشآت.

كما يهدف الصندوق إلى رفع القدرة التنافسية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.

ومن نقاط قوة أكاديمية هدف السعودية اعتمادها بشكل كبير على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات العالمية التي لها دور فاعل ومؤثر في عمليات التطوير المهني والتأهيل الوظيفي.

البرنامج التدريبي الخاص بالأكاديمية

ينقسم التدريب داخل أكاديمية هدف السعودية إلى جزء نظري وآخر عملي، ومجموع البرنامجين معًا عبارة عن خمس مراحل.