نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أكاديمية هدف السعودية عن إتمام تأهيل عدد من القائدين والقائدات في المقال التالي
صرحت أكاديمية هدف السعودية للقيادة عن عدد المواطنين القادة في القطاع الخاص الذين تم الانتهاء من تأهيلهم وتطوير مهاراتهم القيادية منذ أن تم إطلاقها وحتى الآن، وقد بلغ عدده 249 قائدة و696 قائد أي بإجمالي 945 تم تأهيلهم وهم موزعين على 401 منشأة في المملكة على اختلاف محافظاتها ومناطقها.
التدريب والتأهيل التابعين لأكاديمية هدف السعودية
- يتم التدريب والتأهيل داخل أكاديمية هدف وفقًا لمنهجية معينة قائمة على فكرة التقسيم، بحيث يكون كل مجموعة من المتدربين داخل مجموعة وقد بلغ عدد المجموعات المدربة إلى الآن 37، أما عن عدد الدفعات المتخرجة فقد بلغ عددهم سبعة دفعات.
- ويهدف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالأساس إلى تأهيل القيادات الوطنية الشابة لتمكينهم من الإدارة الفاعلة للمنشآت.
- كما يهدف الصندوق إلى رفع القدرة التنافسية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.
- ومن نقاط قوة أكاديمية هدف السعودية اعتمادها بشكل كبير على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات العالمية التي لها دور فاعل ومؤثر في عمليات التطوير المهني والتأهيل الوظيفي.
البرنامج التدريبي الخاص بالأكاديمية
ينقسم التدريب داخل أكاديمية هدف السعودية إلى جزء نظري وآخر عملي، ومجموع البرنامجين معًا عبارة عن خمس مراحل.
- المرحلة الأولى عبارة عن تدريب مباشر يقدم للمتدربين ويتم في خلال خمسة أيام تدريب، وفي هذه المرحلة يحصل المتدربين على ما يسمى ب “مشروعات تطبيق التعلم”.
- أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التطبيق، بحيث يقوم كل متدرب بتطبيق ما حصل عليه من معلومات في المرحلة الأولى ولكن داخل جهة العمل التي يعمل بها.
- والمرحلة الثالثة نظرية أيضًا بحيث يتلقى فيها المتدرب نوع آخر من التدريب المباشر وهو التدريب على “جدارات قيادة الأعمال”، ويتم هذا التدريب أيضًا خلال خمسة أيام.
- نأتي للمرحلة الرابعة وهي التي يقوم فيها كل متدرب بتقديم مشروعه ومن ثم تقوم لجنة متخصصة بمناقشة كل مشروع منهم وتقييمه، بعدها يتم التخرج بشكل رسمي ومن خلال حفلة للتخرج.
- وأخيرًا المرحلة الخامسة وهي عبارة عن مرحلة متابعة للمتدربين المتخرجين داخل بيئات عملهم المختلفة، من أجل معرفة نتائج وآثار التدريب عليهم وعلى عملهم.
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