- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 2021 وطريقة التقديم في المقال التالي
بنك التسليف أو كما يطلق عليه اسم بنك التنمية الاجتماعية، من أهم وأكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم مختلف المنتجات التمويلية والقروض لقطاع كبير من المستفيدين من أبناء المملكة، وتمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية من أهم المنتجات التي يقوم البنك بتوفيرها للأسر السعودية من أصحاب الدخول المنخفضة وتتوافر لديهم الشروط والضوابط التي يتم من خلالها تنظيم الخدمة من الجهات المسؤولة بالبنك.
تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية
تمويل الأسرة أحد أهم أنواع القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية لمختلف الأسر بالمملكة العربية السعودية من أصحاب الدخول المنخفضة، ويهدف البنك من خلال هذه الخدمة إلى مساعدة الأسر على العيش حياة كريمة من خلال التغلب على أعباء الحياة نتيجة ارتفاع الأسعار، ويتيح البنك لتلك الفئة إمكانية التقديم والحصول على القرض في خلال أسبوع حتى 10 أيام من تقديم الطلب، وذلك في حالة توافر جميع الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات للحصول على الخدمة.
شروط قرض الأسرة بنك التسليف
يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتنظيم تقديم خدمة تمويل أو قرض الأسرة لفئة الأسر السعودية، بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين والتي جاءت كالتالي:
- الحد الأقصى لعمر المتقدم المسموح للحصول على القرض هو 70 سنة.
- الحد الأقصى لقيمة الدخل الشهري المسموح هو 10 آلاف ريال سعودي والحد الأقصى لقيمة الدخل السنوي المسموح هو 120 ألف ريال سعودي.
- في حال لم تجاوز الابن سن ال24 سنة وكان غير موظف أو غير متزوج، يتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة.
- يتيح البنك للمرأة المطلقة أو الأرملة وتعول، إمكانية التقديم على القرض.
- لا يقبل بالطلبات المقدمة من الأفراد المدينين بقروض سابقة.
- يشترط في حالة الحصول على قروض سابقة، الانتظام في مواعيد سداد القروض.
- يجب تقديم الأوراق المطلوبة وكذلك الضمانات التي تكفل الحصول على القرض.
- تقديم رهن عقاري مع ضرورة ألا تكون قيمته أقل من قيمة القرض.
خطوات التقديم على قرض الأسرة
التقديم على قرض الأسرة من الأسر السعودية التي تتوفر لديها جميع الشروط المطلوبة للحصول على القرض، متاح لتلك الفئة بكل سهولة من خلال منصة البنك الإلكترونية، بحيث يمكن التقديم والحصول على القرض باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة البنك الإلكترونية
- قم من النافذة بالنقر على تسجيل جديد.
- قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة
- قم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من خلوها من أي أخطاء.
- سيصلك على الهاتف رسالة بها رمز التفعيل.
- قم بإدخال الرمز واستكمل إجراءات التسجيل.
- قم باستكمال إدخال باقي البيانات المطلوبة للتقديم على القرض.
- قم باستكمال تقديم الطلب وإرسال الأوراق المطلوبة من خلال خدمة البريد.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 2021 وطريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.