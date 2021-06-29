شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 2021 وطريقة التقديم

بنك التسليف أو كما يطلق عليه اسم بنك التنمية الاجتماعية، من أهم وأكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم مختلف المنتجات التمويلية والقروض لقطاع كبير من المستفيدين من أبناء المملكة، وتمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية من أهم المنتجات التي يقوم البنك بتوفيرها للأسر السعودية من أصحاب الدخول المنخفضة وتتوافر لديهم الشروط والضوابط التي يتم من خلالها تنظيم الخدمة من الجهات المسؤولة بالبنك.

تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة أحد أهم أنواع القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية لمختلف الأسر بالمملكة العربية السعودية من أصحاب الدخول المنخفضة، ويهدف البنك من خلال هذه الخدمة إلى مساعدة الأسر على العيش حياة كريمة من خلال التغلب على أعباء الحياة نتيجة ارتفاع الأسعار، ويتيح البنك لتلك الفئة إمكانية التقديم والحصول على القرض في خلال أسبوع حتى 10 أيام من تقديم الطلب، وذلك في حالة توافر جميع الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات للحصول على الخدمة.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتنظيم تقديم خدمة تمويل أو قرض الأسرة لفئة الأسر السعودية، بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين والتي جاءت كالتالي:

الحد الأقصى لعمر المتقدم المسموح للحصول على القرض هو 70 سنة.

الحد الأقصى لقيمة الدخل الشهري المسموح هو 10 آلاف ريال سعودي والحد الأقصى لقيمة الدخل السنوي المسموح هو 120 ألف ريال سعودي.

في حال لم تجاوز الابن سن ال24 سنة وكان غير موظف أو غير متزوج، يتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة.

يتيح البنك للمرأة المطلقة أو الأرملة وتعول، إمكانية التقديم على القرض.

لا يقبل بالطلبات المقدمة من الأفراد المدينين بقروض سابقة.

يشترط في حالة الحصول على قروض سابقة، الانتظام في مواعيد سداد القروض.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة وكذلك الضمانات التي تكفل الحصول على القرض.

تقديم رهن عقاري مع ضرورة ألا تكون قيمته أقل من قيمة القرض.

خطوات التقديم على قرض الأسرة

التقديم على قرض الأسرة من الأسر السعودية التي تتوفر لديها جميع الشروط المطلوبة للحصول على القرض، متاح لتلك الفئة بكل سهولة من خلال منصة البنك الإلكترونية، بحيث يمكن التقديم والحصول على القرض باتباع الخطوات التالية: