شروط القبول في وظائف الحرس الوطني الصحية 1442 وطريقة التقديم

الحرس الوطني من أبرز المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت بالفترة الأخيرة عن قيامها بفتح باب التسجيل والقبول للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية من الطلاب، للتسجيل في الوظائف الصحية لديها، موضحة قائمة التخصصات المتاحة للتسجيل، والتي يمكن اعتبارها من أكثر التخصصات تميزًا بالمملكة، كما كشفت عن قائمة الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، موضحة أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط من خلال منصة القبول والتسجيل التابعة.

الحرس الوطني

تتكون الشؤون الصحية التابعة للحرس الوطني بالمملكة من عدد من المدن الطبية المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، والتي تتواجد في الكثير من المدن، كجدة والإحساء والرياض والدمام والمدينة المنورة على سبيل المثال، والشؤون الصحية التابعة للمؤسسة من أهم المجمعات الطبية المتواجدة بالمملكة، وتحتل المرتبة الأولى بين المراكز الطبية، التي تمكنت على مستوى العالم من تحقيق نجاح بنسبة 100% في مجال جراحة فصل التوائم المتلاصقة، ويرجع تاريخ افتتاحها إلى عام 1982 ميلاديًا، كما وتضم سعة سريرية بقيمة 751 سرير.

شروط القبول في الشؤون الصحية

قامت الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة، بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل بالوظائف المتوفرة بتلك الهيئة، وقد جاءت قائمة الشروط التي يجب توافرها كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

أن يكون حامل للمؤهل العلمي المطلوب.

أن يكون الحد الأدنى لقيمة التقدير الذي حصل عليه “جيد”.

أن يكون حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالنسبة للمتقدمين للتسجيل في الوظائف الصحية والطبية.

أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص من هيئة المهندسين بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف الهندسية.

أن يتمكن من اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن يتمكن من اجتياز اختبار اللغة الانجليزية المطلوب.

خطوات التقديم في وظائف الشؤون الصحية 1442

قامت لجنة القبول والتسجيل بالشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة، بالإعلان عن قيامها باستقبال جميع طلبات التقديم المسجلة من الراغبين من خلال منصة التوظيف الإلكترونية التابعة للهيئة، ويمكن للراغبين، التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: