نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز لمن اقل 15 سنه وليس لديهم بصمه في النظام العام عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار جواز لمن اقل 15 سنه من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها ابشر والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما أعلنت المنصة حديثا عن طباعه تصريح الحج عبر منصة ابشر ومعرفه الخطوات اللازمة للخدمه وأعلنت أيضا عن الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها عبر الجوال. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح اهم الشروط اللازمة للخدمه ومعرفه كيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات.

إصدار جواز لمن اقل 15 سنه

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المستفيد من أصدار جواز للأفراد الأقل من 15 سنه وليس لديهم بصمه في النظام العام ومسجله في وزاره الداخلية السعودية. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر. بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان أيضا عن رسوم الخدمة وهي 300 ريال لمده 5 سنوات صلاحيه لكل جواز سعودي.

شروط إصدار جواز سعودي

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن شروط الخدمة والتي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب التأكد من وجود عنوان مسجل في البريد السعودي ليتم توصيل الجواز عبره.

يتم أصدار الجواز لمده 5 سنوات فقط لفرد الأسرة الأقل من 15 عام.

التأكد من عدم إصدار هويه وطنيه لفرد الأسرة.

كما يجب أن يكون الفرد متواجد بالمملكة أثناء أصدار الجواز له.

تسديد رسوم الخدمة بما يتوافق مع المدة.

التأكد من عدم وجود جواز صادر للمستفيد قبل ذلك وان يكون علي قيد الحياه.

خطوات إصدار جواز لمن هم اقل 15 سنه

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن طريقه الوصول للخدمه الكترونيا. والتي يجب عليك اتباعها لضمان نجاح الخدمة وهذه الخطوات تكتمن في النقاط الأتية: