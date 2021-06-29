خطوات التسجيل في دعم ريف وشروط الاستفادة منه reef

نقدم لكم خطوات التسجيل في منصة دعم ريف والشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يصبح مستحق للحصول على الدعم الذي تم لإقراره على المزروعات والعاملين في المجال الزراعي، وشهدت المنصة إقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من ذلك الدعم، حيث أصبح ذلك الدعم من الأشياء الهامة لأنه يتيح فرص كبيرة وخدمات متعددة ومتنوعة وهو الآن قد أصبح من أهم البرامج وذلك نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الزراعة بصورة كبيرة ويقوم بتحسين أشكال الزراعة والمنتجات الزراعية والآن أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من ضمن مجموعة الدول الأكثر اهتماما بالأسر التي تسكن في الريف وتحسين مستوى معيشتهم وتطور في الزراعة وتحسين خطوط إنتاج الخضراوات والفاكهة وحتى يصبح بإمكانك الاستفادة من خدمات منصة دعم ريف يجب أن تقوم بالتسجيل على الموقع وذلك عبر عدة خطوات بسيطة.

خطوات التسجيل في دعم ريف

ولكي يقوم المواطن بالتسجيل في دعم ريف والحصول على الدعم النقدي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا نفتح منصة دعم ريف

الضغط على زر إنشاء حساب. وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

ستصلك رسالة بها رمز التأكيد على هاتفك.

ادخل رمز التأكيد في المنصة.

وسيتم تفعيل حسابك بعد دقائق.

شروط التسجيل في دعم ريف

توجد عدة شروط التي يلزم توافرها حتى يتمكن الشخص من التسجيل على منصة دعم ريف وأن يستفيد من الخدمات التي تقدمها ومن تلك الشروط:

يلزم على الشخص الذي يسجل في المنصة أن يكون حاملا الجنسية السعودية حتى يصبح من الأشخاص الذي لديهم حق التسجيل بها.

يجب توفير عدة أوراق ومن أهمها شهادة التوثيق والتركيز الشديد عند إدخال معلوماتك وبياناتك.

يجب توافر تصميم الملصق وتجهيزه.

يجب أن يكون عمر الشخص لا يقل عن 21 عاما وأن يكون دخله لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

ويجب أن يتم التسجيل في المنصة التأكد أولا من توافر الشروط التي تم الإعلان عنها وذلك حتى يتم قبول الطلب، حيث تفحص جميع الطلبات ولا يتم قبول سوى من تتوفر بهم الشروط.

دعم الزراعة في السعودية

وتقوم الحكومة السعودية بدعم المواطنين العاملين في المجال الزراعي، وذلك لتنمية الزراعة، والعاملين بها وهو ما يعود عليهم بالفائدة، بالإضافة إلى أنها من أهم مصادر الدخل الخاص بالمملكة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل الخاص بالسعودية وبالتالي تعد ذات فائدة على جميع المواطنين وليس العاملين بالزراعة فقط.