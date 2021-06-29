اهم شروط دعم ريف للأسر المنتجة 1442

دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والمحتاجين دعم ريف للمحتاجين هو أحد البرامج المهمة للغاية التي تقدمها وزارة التنمية في المملكة السعودية، ويقوم هذا البرنامج على تقديم الدعم المالي لمواطني المملكة من الفقراء والبسطاء، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية للمملكة بأفضل أوجه الاستغلال.

الشروط المتبعة للحصول على دعم ريف

بدء هذا البرنامج في 9 يناير من عام 2019، ثم يستمر هذا الدعم حتى 2030، وضع هذا البرنامج بعض الأسس والمعايير التي لابد أن تتوافر في طالب الدعم وهي كالأتي:

لابد أن يكون طالب دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتعدى طالب البرنامج سن 21 عام.

لابد أن يكون طالب الدعم من الذين يعملون في حرفة الزراعة.

يجب أن لا يتعدى طالب دعم ريف دخله الشهري أكثر من 6000 ريال سعودي.

من شروط دعم ريف أن يكون طالب الدعم من المزارعين الذين يقومون بممارسة مهنة الزراعة بأنفسهم وليس بمساعدة الأخرين.

من الضروري أن يقدم طالب الدعم جميع المستندات الرسمية المطلوبة التي تثبت أنه يزاول مهنة الزراعة.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف

لكي يحصل طالب الدعم على الدعم الذي يريده لابد له أن يقوم بالتسجيل في دعم ريف من خلال اتباع تلك الخطوات:

يجب أن يقوم بتسجيل الدخول على الرابط الخاص بالبرنامج هو reef.gov.sa.

لابد لطالب الدعم النقر على زر بدء طلب الحصول على الدعم.

ثم يجب النقر على الاختيار الخاص إنشاء حساب جديد.

لابد لطالب الدعم أن يدخل جميع البيانات الخاصة به من من رقم الجوال وبشكل صحيح.

سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة على جوال طالب الدعم به رقم التحقيق، ويجب إدخال كل رقم بشكل صحيح، ثم النقر على الحفظ، وبعد إدخال جميع المعلومات السابقة يكون طالب الدعم قد سجله نفسه في برنامج دعم ريف.