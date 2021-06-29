بأقل راتب وبالتقسيط مع التمويل الميسر من إمكان للتمويل

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عمر شويل - جدة بأقل راتب وبالتقسيط، توفر شركة إمكان، قرض شخصي سريع، وايضاً بالتقسيط المرن، حيث يستطيع العملاء، سداد قيمة التمويل على فترة، زمنية تبدأ من 12 شهر، وتصل حتى 24 شهر، وتوفر أيضاً إمكان، حاسبة التمويل الشخصي، والتى تساعد العميل فى حساب، قيمة التمويل الميسر من إمكان، بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب وبالتقسيط مع قرضك الشخصي لدى إمكان

الآن يمكن الحصول على التمويل، بكل سهوله وبأقل وقت وجهد، حيث يستطيع العملاء، طلب التمويل من خلال الهاتف، ويحصل أيضاً المتقدم على، مبلغ التمويل من خلال الهاتف، وهذا التمويل الميسر من إمكان، يتميز بما يلي:

التمويل الميسر من إمكان، يتميز بأنه تمويل متاح، لكل العملاء بجميع القطاعات.

العميل الذى يحصل على، التمويل الميسر يتمكن من سداد مبلغ، التمويل خلال الفترة، تبدأ من عام وتصل حتى 24 شهر.

يبدأ التمويل الميسر من، قيمة 2000 ريال سعودي، ويصل حتى 50000 ريال سعودي.

شروط التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل

التمويل الميسر من إمكان، متاح لكافة العملاء فى، كافة القطاعات بالمملكة، والذى يوفر قروض تمويلية، مرنة وبالتقسيط المرن، ولكن وضعت شركة إمكان للتمويل، عدد من الشروط والضوابط، التى يجب توافرها وهى:

يشترط أن يكون العميل، يحصل على دخل شهري 2000، ريال سعودي كحد أدنى.

العميل المتقاعد يحصل على التمويل، بشرط أن يكون دخله الشهري، لا يقل عن 1900 ريال.

يتمكن العملاء العاملين بالقطاع، الحكومي وشبة الحكومي، وايضاً القطاع الخاص، طلب التمويل الميسر.

العملاء الراغبين في طلب، التمويل الشخصي الميسر، لدى إمكان يشترط أن يكون، سن المتقدم لا يقل عن، 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

لابد أن يكون العميل المتقاعد، عمره لا يزيد عن 70 عام.

سجل ائتماني حسن.

طريقة الحصول على التمويل الميسر لدى إمكان للتمويل

توفر شركة إمكان للتمويل، التمويل الشخصي الميسر، والذى يتيح له حلول، تمويلية متنوعة ويتمكن، العميل من طلب التمويل، من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان، وبعد التحميل يتم فتح التطبيق، وإدخال البيانات المطلوبة، لطلب التمويل الميسر ، ثم يتم الرد على طلب التمويل، من قبل شركة إمكان للتمويل، بالمملكة العربية السعودية.