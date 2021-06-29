صحة الجوف تبدأ بتطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 عاماً بلقاح كورونا

دوت الخليج- واس دأت صحة الجوف في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 – 18 عامًا بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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