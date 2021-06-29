نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر تهم قطاع كبير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث نجد عمليات بحث مكثفة عبر محركات البحث عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية فقط بدون الدخول لأبشر، فقد تجد أشخاصًا غير مسجلين في منصة أبشر الإلكترونية ولن لديهم الرغبة في استعلام مخالفات المرور برقم السجل المدني فقط، وقد أصبحت الاستعلامات الإلكترونية عبر الإنترنت في أي وقت من الخدمات الموفرة للوقت والمجهور، وتسعى السعودية في تحقيق أعلى مستويات التطور التكنولوجي الحديث في كافة القطاعات والوزارات ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم كافة طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية غير المدفوعة بطرق سهلة وبسيطة وعرض رقم اتصال استعلام عن المخالفة وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة ورقم اللوحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر

نقدم لكم كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر، ولكن هذا لا يعني أن التسجيل في منصة أبشر غير مهم ولكنه في الحقيقة تسجيل حساب شخصي على موقع أبشر الإلكتروني أمر هام وضروري للغاية، حيث يمكنكم من خلال دخول منصة أبشر الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر المنصة مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتسجيل المواليد الجدد والاستفسار عن مخالفات المرور برقم الهوية، وغيرها من الاستعلام التي تخدم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة، ولكن توجد عدة طرق للاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة بدون تسجيل الدخول لأبشر، فيمكنكم إجراء الاستعلام من خلال موقع سعودي الإلكتروني، كما يمكنكم الاتصال على رقم الاستعلام عن المخالفات المروية أو الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني فقط، ونستعرض لكم أسهل طريقة استعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني فقط في الفقرة التالية.

أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات بدون أبشر

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستفسار مخالفات المرور من خلال الدخول موقع سعودي على شبكة الإنترنت، فلم يعد المواطنون أو الوافدون بحاجة إلى الذهاب لأحد مكاتب المرور لمعرفة المخالفات المروية الجديدة غير المدفوعة أو الاعتراض عليها بعد استيفاء شروط الاعتراض على مخالفات المرور، فعليك فقط اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المخالفات الجديدة:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لموقع سعودي . اضغط على قسم “أفراد”. قم بكتابة “المخالفات المرورية” في الخانة الخاصة بالبحث. تظهر أمامك خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. اضغط على الخدمة. انقر على ابدأ الخدمة لمتابعة الاستعلام. ينتقل بك إلى بوابة الخدمة التابعة لموقع وزارة الداخلية. تعبئة البيانات المطلوبة. إدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية لاستكمال الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية. إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

تتمكن من خلال الصفحة الجديدة التعرف على كافة المخالفات المرورية المسجلة رقم الهوية، كما يمنكم الاتصال على رقم المرور للاستعلام عن المخالفات بطريقة سهلة نعرضها لكم في الجزء التالي.

رقم المرور للاستعلام عن المخالفات

يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية فقط بدون أبشر من خلال رقم اتصال استعلام عن المخالفة التي أتاحتها إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني وبدون أبشر بطرق غير إلكترونية:

الاتصال على رقم المرور الموحد 00966114419688 و 920002005، وتستقبل فريق خدمة المستفيدين اتصالات المستعلمين من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا طوال أيام الأسبوع.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية فقط

يمكنكم الاستعلام عن المخالفة برقم الهوية من خلال إرسال رسالة نصية على رقم 88993، وأن تتضمن الرسالة على رقم الإقامة أو رقم هوية المستعلم، ويستقبل المستعلم رسالة على هاتفه بنتيجة الاستعلام المتضمنة لكاف المخالفات المرورية الجديدة، ولكن توجد طريقة أخرى للاستعلام عن المخالفات برقم السجل المدني فقط بدون أبشر عبر الهاتف، فما هي؟

رقم الاستعلام عن مخالفات المرور

تقدم وزارة الداخلية خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم السجل المدني فقط من خلال الاتصال الهاتفي على رقم 989 الخاص بالمرور لمساعدة المواطنين والمقيمين من معرفة المخالفات المرورية غير المسددة، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:

الاتصال على رقم 989.

انقر على زر 1 لاختيار اللغة العربية.

ثم انقر على زر 1 مرة أخرى، ولكن في هذه الخطوة لتحديد خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

قم بإدخال رقم السجل المدني متبوعًا بعلامة #.

تظهر على الشاشة كافة البيانات حول المخالفات المرورية المسجلة عليك، ولكن هناك طريقة أخرى للاستعلام عن المخالفة بدون أبشر، نستعرضها لكم من خلال النقطة التالية.

الاستفسار عن المخالفات المرورية السعودية للزائرين

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم الاعتراض على مخالفات المرور والاستعلام عن مخالفات المرور من خلال وسائل سهلة وبسيطة في حال عدم وجود صعوبة في الطرق السابقة يمكنكم متابعة الاستعلام عن المخالفان بدون الدخول لأبشر، حيث أتاحت الوزارة هذه الخدمة عبر الفاكس، كما تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن المخالفات عبر خدمة البريد الإلكتروني، وكذلك عبر الاتصال رقم المرور الموحد، ونوضح لكم هذه الطرق في النقاط التالية:

رقم المرور الموحد: 920020405

إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

التواصل من خلال الفاكس: 00966114419688.

الاستعلام عن مخالفات المرور بدون تسجيل الدخول

تتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين، فيكيف يتم الاستعلام بدون إدخال رقم الحدود، في هذه الطريقة يتم استخدام رقم الوثيقة للاستعلام عن مخالفات المرور، هيا بنا نتعرف على الطريقة بالخطوات.

الولوج إلى منصة أبشر الإلكتروني. اضغط على قسم “الخدمات الإلكترونية. اضغط على خدمات “المرور”. اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين. في هذه الخطوة يجب عليك إدراج نوع الوثيقة من الخيارات التالية: الهوية الوطنية.

رقم الإقامة.

هوية مقيم سعودي في دول الخليج.

جواز السفر.

بطاقة سكنية بحرانية.

الإقامة. كتابة رقم الوثيقة في الخانة المخصصة لها بشكل صحيح. إدراج رمز التحقق المرئي. اضغط على أيقونة “عرض”

تظهر على الشاشة كافة بيانات الاستعلام عن المخالفات المرور بدون تسجيل الدخول، ولكن كيف يتم الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة عبر منصة أبشر، فتابعونا في الفقرة التالية نتحدث عن الطريقة باستفاضة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

توفر منصة أبشر الإلكترونية خدمات إلكترونية كثيرة للمقيمين المغتربين في المملكة والمواطنين فيها، فيمكنكم التعرف على الخدمات الإلكترونية عبر المنصة من خلال دليل منصة أبشر الإلكترونية المتوفر على المنصة، ومن بين هذه الخدمات خدمة استعلام المخالفات المرورية برقمك اللوحة، والتي تتم بهذه الطريقة:

الدخول إلى منصة أبشر. اضغط على قسم “الخدمات المرورية”. انقر على خيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”. قم باختيار مخالفات السيارة. إدخال رقم اللوحة الخاص بسيارتك. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. اضغط على “عدد المخالفات”.

وبعد ثواني قليلة تظهر على الشاشة كافة المخالفات المرورية المطلوب سدادها، وفيما يلي نقدم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يمكن للمقيم أو المواطن إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم المخالفة من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “منصة أبشر الإلكترونية “.

اضغط على أبشر أفراد.

تسجيل الدخول على الحساب الشخصي بالمنصة.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

اختيار أيقونة “الاستعلامات”.

اضغط على “المرور”.

اختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة”.

تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

انقر على كلمة “استعلام”.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى هذا المحتوى بعد عرض طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر وكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية فقط والطرق غير الإلكترونية للاستفسار عن مخالفات المرور من خلال عرض وسائل الاستعلام عن المخالفات المرورية ورقم المرور الموحد والأرقام الساخنة والفاكس والبريد الإلكتروني، كما قدمنا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة برقم اللوحة ورقم المخالفة عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية.