تحديث حساب المواطن لمستحقي دعم الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تحديث حساب المواطن بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإلزام كافة مواطنيها من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي ونوهت عن مدى أهمية تحديث حساب المواطن وبياناته عبر برنامج حساب المواطن لمستحقي الدعم ،وذلك لضمان استمرار الدعم لكافة المواطنين لجميع الدورات التالية للدعم وأكدت أنه في حال حدوث أي تغير في أيا من البيانات الخاصة بالمواطن كمكان الإقامة أو رقم الجوال فإن البرنامج غير مسؤول في تلك الحالة عن عدم وصول الدعم للمواطن بسبب عدم تحديث البيانات، لذلك فإنه يجب على جميع مستحقي الدعم أن يقوموا بتحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية حتى يستمر الدعم بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل أو توقف لصرف المستحقات.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن



ومنذ أن تم الإعلان عن ضرورة تحديث البيانات وقام عدد كبير من المواطنين بالإقبال على الموقع من أجل تحديث البيانات، ولكي تقوم بتحديث حسابك عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي:

أولا عليك الدخول على موقع حساب المواطن

بعدها لا بد من التأكد من ملئ كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد أنها سليمة تماما.

يأتي الآن دور الخطوة الثالثة وهي كتابة رمز التحقق.

رابعا عليك الآن النقر علي تسجيل الدخول لحساب المواطن.

قم بالانتقال إلى التبويب الحسابي.

سيتطلب منك إضافة رقم الهوية الشخصية الخاصة بك.

ثم قم بالنقر على أيقونة استعلام وانتظر لدقائق.

بعدها ستظهر لك نتيجة الاستعلام بالتفصيل.

وأخيرا ستحصل على كافة البيانات الخاصة بك.

موقع حساب المواطن



اهتماما من المملكة العربية السعودية بأمر الأسر التي تحتاج إلى دعم مادي كالأسر الفقيرة أو من يمتلكون عددا كبيرا من الأفراد اهتمت المملكة بتقديم الدعم لتلك الأسر لذا أكدت على مدى أهمية تحديث البيانات الشخصية كي تقوم بتقديم أفضل خدمة لمواطنيها علي حسب متطلبات كل أسرة من الدعم.

ويعد برنامج الدعم من أكثر البرامج التي يقوم عدد كبير من المواطنين بالاستفادة منه في المملكة، حيث يقوموا بالحصول على دعم مادي بشكل شهري والذي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.