طباعة تصريح الحج عبر منصة أبشر الإلكترونية 1442ه‍ ، حرصًا من المملكة العربية السعودية لتحقيق كافة سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وطبقًا للإجراءات التي قد اتخذتها المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم الحج للعام الهجري 1442ه‍، قد أعلنت منصة أبشر عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إمكانية طباعة تصريح الحج عبر موقعها الرسمي ومن خلال الحساب الخاص للمستفيد بالمنصة، وتقتصر هذه الخدمة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة والمتقدمين بطلب لأداء فريضة الحج 1442ه‍، وتأتي مرحلة حصول الحاج على التصريح كمرحلة أخيرة من مراحل التسجيل لأداء فريضة الحج، وتعني هذه المرحلة موافقة السلطات السعودية لحامل التصريح بأداء فريضة الحج وأيضًا دخول الأماكن المقدسة وقت الحج.

خطوات طباعة تصريح الحج عبر منصة أبشر الإلكترونية 1442ه‍

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة أبشر أفراد.

كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجوال والضغط على تسجيل الدخول.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله عبر الجوال الذي تم تسجيله.

الدخول على قائمة خدمات الموجودة أسفل تبويب خدماتي.

الضغط على أيقونة وزارة الحج.

يتم تحديد نوع تصريح الحج المراد طباعته فهناك تصريح خاص بالمستعلم، وتصريح خاص بأفراد الأسرة وكذلك تصريح للمكفولين.

كيفية إنشاء حساب خاص عبر منصة أبشر

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

يتم إختيار تسجيل مستخدم جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل ( اسم المستخدم، رقم الجوال، رقم الهوية، كلمة السر، وتأكيد كلمة السر، البريد الإلكتروني ).

الضغط على كلمة التالي.

النقر على كلمة تسجيل.

هذا وقد أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة بضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك للمواطنين الذين قد صدرت لهم تصريح الحج للعام 1442ه‍، على أن يتم زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح لهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج فرز الحج 1442ه‍ / 2021م

يقتصر الحج هذا العام فقط على المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، ولن يتم استقبال أي وافدين من خارج المملكة، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع من انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية قد أتاحت السلطات السعودية خدمة إلكترونية يمكن من خلالها الإستعلام عن نتائج فرز الحج للمواطنين المقيمين بالمملكة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: