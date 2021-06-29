بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة

شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة الآن يبحث الكثير من الموظفين التابعين للحكومة السعودية، عن ما هي شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، حيث أنه حددت مجموعة من متطلبات ضرورية ولازمة، لكي يحصل الموظفين الحكوميين من الرجال على منتج قرض الأسرة، والتي تساهم في تقديم الخدمات إلى اللاف من المواطنين السعودين أصحاب الدخل المنخفض، وذلك بهدف تلبية التزامتهم واحتياجاتهم الأساسية لكل من الأفراد والأسر، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من والخدمات للمواطنين السعوديّين، وذلك بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، وكما يمكن التعرف علي شروط تمويل مشاريع الأسر المنتجة بحد أقصي 50 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن تقديم أصل رقم حساب الآبيان على الورق الرسمي للبنك، ومصدق بختم البنك. ثم لابد من إرفاق نموذج تسليم البريد، عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. يلزم علي العميل تقديم صورة سجل الأسرة، وأيضا صورة هويته الوطنية. تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة ، لذلك التاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك. يجب حصول العميل علي تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا. ثم يكون من أهم الشروط تقديم تصريح بياناتي للأبناء المعالين الذكور من عمر 18-24، وأيضا للإناث من عمر 18 فأكثر ساري المفعول.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية

وقد تم وضع مجموعة من الشروط من قبل بنك التنمية الاجتماعية، حيث يمكن في حال التوافق مع كافة الشروط المعلن عنها الحصول على القروض المقدمة من قبله، وجاءت شروط كالتالي:

قرر البنك أنه لابد من تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية، الواجب توافرها من التأمينات والضمانات. عدم زيادة دخل الشخص المُتقدم عن عشرة آلاف ريالاً سعوديًا شهريًا، أو مئة وعشرون ألف ريالاً سعودياً سنوياً. يجب أن يكون الشخص المتقدم من جنسية سعودية. ثم بعد يلزم تقديم مستند يثبت، بأنه لم يسبق له وأن أخذ أي قروض من أي بنك آخر. يشترط أن يكون سن المتقدم يزيد عن 21 عاماً، وألا يتجاوز سنه 60 عاماً، وذلك مع حلول موعد سداد آخر قسط خاص.

رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد

يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على تقديم خدمة التواصل من خلال رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني، حيث تم توفير رقم من أجل التواصل مع البنك للاستعلام، عن الخدمات التي يقدمها البنك، وكما يمكن من خلاله تقديم شكوى خاصة بالبنك، وحل مشكلة يواجهها المستخدم، وجاء رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد هو 920008002، ومن الجدير بالذكر بأن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.