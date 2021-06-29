ما هي منصة ميثاق وطريقة تقديم الإعارة والإجازة المدرسية عبرها

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عمر شويل - جدة ما هي منصة ميثاق الآن تعد عملية تقديم الإعارة والإجازة المدرسية، ضمن العمليات الهامة للكثير من الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية ، حيث سعى العديد منهم للحصول على طريقة التقديم والتي تم الإعلان عنها من خلال موقع ميثاق الرسمي، وحيث أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال منصة “ميثاق”، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، والتي تأتي منسجمة مع الرؤية الطموحة نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي، ولذلك إشراك واحتواء عملائها من المشتركين عبر حزمة من الخدمات الخاصة بهم وإطلاقها بشكل تسلسلي من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

ما هي منصة ميثاق

هي عبارة عن منصة تقوم بتقديم الإعارة والإجازة المدرسية عبر الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وقد تم إطلاق منصة ميثاق بهدف تقديم عدد من الخدمات لموظفي القطاع المدني والعسكري، والعمل على تسهيل حصولهم على الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المراكز الرسمية، وذلك بتنفيذ استراتيجيات رؤية المملكة 2030.

طريقة تقديم الإعارة والإجازة المدرسية عبر منصة ميثاق

ولذلك تتطلب عملية تقديم الإعارة والإجازة المدرسية عبر منصة ميثاق إتباع مجموعة من الخطوات الهامة، ومن ثم يمكن للموظف التقديم في الإعارة والإجازة المدرسية مؤسسة التقاعد عبر المنصة بشكل رسمي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

الدخول إلى منصة ميثاق الإلكترونية. ثم بعد تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي على منصة ميثاق، ببيانات النفاذ الوطني الموحد. قم بالنقر على أيقونة تسجيل الإعارة والإجازة المدرسية. عليك بشرح مدة الإعارة أو الإجازة وتاريخ الصدور. شرح جميع المعلومات الخاصة بالجهات الموصية بالإعارة، والتي تعتبر هي الجهة التي سيقوم المستفيد بالإعارة إليها. قم إضافة كافة بيانات المستفيد وطرق التواصل معه، ومن ثم التأكد من صحتها. و أخيراً أنقر علي أيقونة تقديم الطلب.

أهداف إطلاق منصة ميثاق

و قد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أهدافها من تدشين وإطلاق منصة ميثاق وتتمثل تلك الأهداف في التالي:

تعزيز جودة البيانات. الاحتساب الدقيق لمدة خدمة موظفي القطاع العام. ضمان حصول موظف القطاع العام على المعاش التقاعدي كاملًا. توريد الحسميات التقاعدية عن مدد الخدمة. حفظ حقوق المشتركين.

والجدير بالذكر أنه من خلال منصة ميثاق الرسمية الحصول على جميع المعلومات المطلوبة بكل سهولة، حيث خصصت المنصة صف يمكن من خلاله اختيار الخدمة المطلوبة بكل سهولة.