قام بنك التنمية الاجتماعية بدعوة عملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات وذلك للاستفادة من دعم برنامج النقل الموجه والحصول على دعم مالي كبير يصل إلى 2400 ريال،وأكد البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: انه يمكن لعملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات، تحقيق الاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه والذي قدمة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والذي يقدم دعمًا ماليًّا كبيرا يصل إلى (2400 ريال).

ما المقصود ب برنامج نفاذ ؟

ولمعرفة ماهو برنامج نفاذ فمن خلال موقعنا نود أن نعرف ماهية هذا البرنامج ؛ هو منتج تمويلي موجه للمواطنين في المملكة العربية السعودية ؛ وهم الذين لديهم القدرة على العمل ولكنهم لم يجدوا فرصة وظيفية حقيقية أو الذين يرغبون في زيادة دخلهم الشهري و يكون لديهم حرفة أو مهارة متخصصة، بحيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

ما هي الفئات المستهدفة :

موظفون يكون الراتب الخاص بهم 14 آلاف وأقل.

العاطلون الذين ليس لديهم عمل.

الغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

ماهي أهداف المنتج:

وهي تعزيز ثقافة امتهان العمل الحر والمساهمة في تحقيق أقصى استفادة العمل المرن. وكذلك أيضاً تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد. رفع جودة حياة المواطن في المملكة العربية السعودية . العمل على تحسين الدخل الأساسي أو الدخل الإضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. الحد من الائتمان غير الرسمي. العمل على انخفاض نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية .

مسارات تمويل مهن العمل الحر :

مهن الخدمات التخصصية: تمويل نقدي ليمكن الذين لديهم مهارات أو معرفات تخصصية وذلك لممارسة العمل الحر مثال (الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل، توصيل الطلبات). “تلك نشطون” مهن التنمية الريفية “ذلك قريبًا” المهن العقارية “ذلك قريبًا” مهن الأسر المنتجة “ذلك قريبًا” مهن الحرف اليدوية “ذلك قريبًا”

ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني قد أوضحنا لكم ما المقصود ببرنامج نفاذ وما هي أهداف المنتج وكذلك المقصود ببرنامج نفاذ وانة بواسطة برنامج النقل الموجه 2400 ريال دعم يصل إلى عملاء نفاذ نتمني ان نكون قد أوضحنا جميع هذه الملفات على حضراتكم كما نتمنى أن تنول إعجابكم.