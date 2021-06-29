عروض الأهلي و الوعلان علي سيارات هيونداي 2021 ومعرفه العروض واهم الشروط اللازمة

عروض الأهلي و الوعلان من اهم عروض السيارات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة السعودية حيث تم الإعلان عن العروض عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية. كما تم الإعلان أيضا من قبل البنك عن عروض حديثه علي السيارات مثل عروض كيا البنك الأهلي 2021 ومعرفه شروط العروض وكيفيه الحصول عليها واعلن أيضا عن التمويل التأجيري للسيارات المستعملة من البنك الأهلي ومعرفه اهم الشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض والسيارات التي شملتهم العروض من ماركة هيونداي بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول علي سياره وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات.

عروض الأهلي و الوعلان

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن السيارات التي شملتهم العروض والتي تعتبر من اهم السيارات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. والتي يستخدمها الكثير من السعوديين بالمملكة نظرا لان سيارات هيونداي 2021 تتسم بالراحة والرفاهية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة. كما تم الإعلان عن شروط ومميزات العروض والتي نوضحها عبر النقاط الأتية:

تم احتساب معدل النسبة السنوي في العروض و القسط الشهري علي نسبه تامين 3.75% وفتره سداد 5 سنوات.

تعتبر هذه العروض للتوضيح حيث يمكن للعميل اختيار مبلغ الدفعة الأولي وتصميم الأجرة الشهرية المناسبين له.

40% دفعه أخيرة وتقدر حسب سعر السيارة.

يتم احتساب أقساط العروض حسب سعر الفئة الأساسية للسياره.

تطبق الشروط والأحكام الخاصة لكلا من الوكالة والبنك.

عروض سيارات هيونداي 2021

كما شملت العروض باقة رائعه من سيارات هيونداي 2021 والتي سوف نوضحها لكم من خلال الأتي:

سوناتا 2021 بقسط شهري 1331 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.5%.

توسان 2021 بقسط شهري 1139 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.53%.

اكسنت 2021 بقسط شهري 792 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.61%.

أزيرا 2021 بقسط شهري 1699 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.47%.

بالسيد 2021 بقسط شهري 1834 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.46%.

النترا 2021 بقسط شهري 969 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.56%.

كونا 2021 بقسط شهري 1097 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.53%.

سانتافي 2021 بقسط شهري 1536 ريال بدون دفعه أولي ومعدل نسبه سنوي 5.48%.

كيفيه الحصول علي سياره هيونداي

بالإضافة إلي ذلك أن البنك الأهلي اعلن عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره والاستعلام أيضا عنها عن طريق زياره احد فروع البنك التابعة للمستفيد. أو زياره احد فروع صالات عرض الوكيل والتوجه إلي مسئول مبيعات الأهلي. أو الاتصال علي الرقم 920000891 إذا كنت تستخدم الجوال.