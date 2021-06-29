نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل برنامج ريف وشروط قبول طلب الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل برنامج ريف أحد أهم برامج الدعم المتوفرة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى مجموعة من الضوابط والشروط، حيث أن الوزارة تسعى من خلاله إلى تحسين وتعزيز مستوى جودة وفاعلية القطاع الزراعي ككل ورفع مستوى المعيشة وخصوصًا لصغار المزارعين، ووفرت شروط التسجيل في برنامج ريف وحاولت أن تسهل على المستفيدين من خلال توفير طريقة التسجيل في دعم ريف إلكترونيًا عبر منصة ريف لدعم الأسر المنتجة.

تسجيل برنامج ريف

عن طريق دعم ريف تسجيل الدخول يمكن إرسال طلب بالتسجيل للحصول على الدعم الذي تقدمه الوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة ريف الإلكترونية واختيار تبويب سجل الآن.

ستجد مجموعة من الحقول الفارغة ينبغي أن يتم إدخال كافة البيانات بها، من بينها رقم السجل المدني والاسم رباعي.

لا بد أن يتم إدخال جنس المتقدم وتاريخ ميلاده والحالة الاجتماعية له بالإضافة إلى الحالة الصحية أيضًا.

تحديد عدد أفراد الأسرة المستفيدة في حال كان صاحب الطلب متزوج.

ثم إدخال رقم الجوال والمؤهل التعليمي الحاصل عليه الشخص المتقدم.

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة، فتتمثل في صورة من الهوية الوطنية الواضحة والتي يتم رفعها كمرفقات عن طريق المنصة، مع ضرورة تقديم صورة من أحد الفواتير التي تصدرها الحكومة منها فاتورة مياه أو كهرباء، ثم الأوراق التي تؤكد ممارسة أحد الأنشطة الزراعية.

وعقب الانتهاء من كل ذلك يتم رفع الطلب إلى الوزارة، وهناك لجنة مختصة بالبت في الطلبات، ستتولى مهمة النظر فيه والمعاينة ومن ثم إطلاق رأيها سواء بالموافقة على الطلب أو الرفض.

شروط التسجيل في البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

وهناك مجموعة من الشروط التي يلزم أن تكون متوفرة حتى يتم قبولك في بوابة ريف تسجيل الدخول أو البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من بينها:

أن تكون من الحاصلين على الجنسية السعودية وأن تكون مقيم داخلها.

يتعين أن تكون عاملًا في أحد الأعمال الزراعية الخاصة بالوزارة، وألا تكون من المنتمين إلى جهة عمل حكومية أو خاصة.

أن يكون العمر يزيد عم 21 سنة عند تقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم قد استطاع الحصول على أحد القروض أو برامج التمويل التي توفرها الحكومات والوزارات السعودية وما زال يقوم بسداد قيمته.