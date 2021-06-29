نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات أسقاط الديون من الديوان الملكي والحالات التي يتم الأسقاط فيها ورقم الديون الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات أسقاط الديون من الديوان الملكي السعودي التي يجهلها الكثير من المواطنين في المملكة، حيث يعتبر الديوان الملكي احد الجهات التنفيذية المباشرة لقرارات وأوامر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين والمختصة بنقلها لمختلف الجهات الحكومية وتنفيذ هذه الأوامر علي وجه السرعة، كما يعتبر الديوان جه حكومية يقوم بالأشراف علي العديد من القطاعات الحكومية والخاصة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، ولا تختص هيئة الديوان الخاص بالملك بالاتصال مع القطاعات الحكومية والوزارات فقط ولكن يقوم بتواصل والاتصال المستمر مع جميع المواطنين السعوديين، وحدد هيئة الديوان طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وقدم الديوان حلول عملية وسريعه لكل المواطنين الذين يعانون من أزمة مالية كل ما عليه أن يتقدم بطلب إلى مكتب الديوان للحصول على إعانة مالية، أو لمن يعاني من تراكم الديون يمكنه أيضًا تقديم الطلب بتسديدها، ولكن ذلك يتم وفقًا لمجموعة من الخطوات والتي سوف نسردها لكم في السطور التالية.

خطوات أسقاط الديون من الديوان الملكي السعودي

في البداية يتم كتابه خطاب موجة لهيئة الديوان ويكون مدون على المظروف الخاص به عنوان البريد الملكي، ولكن هذا الخطاب يتكون من صيغه وخطوات معينه وهي:

أن تُكتب البرقية بصيغة رسمية.

أن يبدأ مقدم الطلب عند كتابة البرقية بتوجيه السلام والتحية لخادم الحرمين الشريفين.

يشرع بعد ذلك في كتابة سبب إرساله لتلك البرقية عبر شرح مشكلة الديون وعدم قدرته على سدادها.

يتم بعد ذلك كتابة كافة البيانات المطلوبة ثم إرفاقه بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الإعانة، ومن ثم إنهاء البرقية بتوجيه السلام.

عقب إرسال البرقية إلكترونيًا، ينبغي بعد ذلك متابعة الطلب من خلال رقم المعاملة الذي سيرسله لك مكتب الديوان.

بعد ذلك انتظارًا للحصول على موافقته أو رفضه.

يتم إرسال الخطاب عبر البريد الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي.

طريقة تقديم طلب للديوان عبر بوابة تواصل

يجب في البداية علي المواطن السعودي قبل الشروع في إتمام الخطوات التالية إنشاء حساب خاص به على موقع “تواصل” يمكنه تقديم الشكوى أو الطلب عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة تواصل الإلكترونية.

تسجيل الدخول على الحساب من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي في المربع المخصص له ثم الضغط على “تسجيل الدخول” .

سيتلقى المستخدم على رقم هاتفه المُسجل على البوابة رسالة نصية تتضمن كلمة المرور المؤقتة، فعليه إدخالها في المربع المخصص لها ثم الضغط على “متابعة”، مع العلم أن مهلة إدخال كلمة المرور المؤقتة تنتهي في خلال 180 ثانية.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالتواصل مع الديوان الملكي مباشرة فيختار المستخدم بين تقديم شكوى عامة أو شكوى علاج.

في الصفحة التالية يتم كتابة معلومات الشكوى كاملة وإرفاق المستندات التي تثبت صحتها ثم الضغط على “إرسال”.

رقم الديوان الملكي الموحد

وخصصت هيئة الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية أرقام الدعم الفني التي يمكن للمواطنين والمقيمين من خلالها التواصل مع الديوان بشكل مباشر وهي:

الرقم الموحد للدعم الفني 92002220. الرقم الأرضي 8004000000. كما يمكن الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية على الرقم الموحد التالي: 920030003.

كما أتاح الديوان ميزة الاستعلام برقم الهوية عن المساعدات وطلبات المنح من الديوان الملكي مع العلم أن الديوان الملكي يتيح استقبال المكالمات جميع أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

حالات قبول الطلبات بالديوان الملكي

حدد الديوان الملكي مجموعة من الحالات التي تنطبق عليها شروط التقديم علي منح أراضي وأسقاط القروض وغيرها وهذه الحالات هي كما يلي: