نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1443.. موعد بديه الدراسة في السعودية العام الدراسي الجديد 2022 في المقال التالي
موعد بديه الدراسة في السعودية 1443 هي واحدة من أكثر التساؤلات التي يتم تداولها بشكل كبير في هذا التوقيت من قبل الكثير من أولياء الأمور في جميع أنحاء السعودية، وذلك بعدما تم انتهاء العام الدراسي الجاري ومن ثم تمكن الطلاب من الحصول على اجازة نهاية العام الدراسي، حيث شهد العام الماضي تقديم المواعيد الخاصة بامتحانات واجازه الطلاب لجميع المراحل الدراسية في السعودية، لذلك من المقرر ان يبدأ العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية خلال الفترة المقبلة وسوف توضح ودرة التعليم السعودية بشكل رسمي عن تفاصيل العام الدراسي الجديد والإجراءات اللازمة في هذا العام، وسوف نوضح الان لأولياء الأمور الموعد الرسمي الخاص ببداية العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية.
موعد بديه الدراسة في السعودية 1443
أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية عن تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وذلك تبعا للجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي التي تقوم الوزارة بطرحه في بداية كل عام دراسي، حيث أعلنت وزارة التعليم عن بداية العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية رسميا يوم 21 من شهر محرم 1443 والذي يوافق يوم 29 من شهر أغسطس، وذلك بالنسبة لكافة المراحل التعليمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما تم تحديد الجدول الزمني الخاص بانتهاء الفصل الدراسي الاول وبداية الفصل الدراسي الثاني وكذلك الموعد الخاص بالاجازات الرسمية في السعودية على مدار العام الدراسي والتي يحصل عليها الطلاب.
|حدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|21/01/1443
|29/08/2021
|اجازة اليوم الوطني
|15/02/1443
|22/09/2021
العام الدراسي الجديد في السعودية 2021
قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الماضية بوقع التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد 1443 والذي يتم تطبيقه لكافة المراحل الدراسية في السعودية، حيث من المقرر ان يبدأ العام الدراسي رسميا في 21 من شهر محرم، على ان تكون اجازة الفصل الدراسي الأول 1443 في السعودية رسميا في يوم 20 من شهر 4 لعام 1443، وهي الإجازة التي تستمر لمدة عشرة ايام من بدايتها، بالإضافة الى وضع الاجازات الرسمية المحددة من قبل الحكومة السعودية كل عام وتحديد موعدها مثل مناسبة عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى المبارك.
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