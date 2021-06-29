لليوم الثالث .. استمرار فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442هـ

دوت الخليج – الطائف في اليوم الثالث من فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442هـ

تحت شعار “بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر”والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب متمثلة في وحدة التطوير المهني والدعم الوظيفي

تقام ورشة العمل التدريبية تحت عنوان “مهارات التواصل المهنية في البحث عن عمل” والتي ستتناول مهارات التواصل الفعال وكيفية بناء رسائل التواصل الالكترونية وطرق البحث عن عمل باستخدام الانترنت بشكل مهني، وتقدمها الأستاذة. أبرار الثمالي، المحاضر بكلية إدارة الاعمال بجامعة الطائف

كما ستكون كل من سعادة الأستاذة منى الزهراني نائبة أمين غرفة الطائف لشؤون السيدات والدكتورة مشاعل السهلي أستاذ ريادة الاعمال المساعد ونائب رئيس مركز الابتكار ريادة الاعمال بجامعة الطائف ضيوف في جلسة الحوار المسائية بعنوان “توجهات سوق العمل السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030” لتعريف الخريجين بالرؤية المستقبلية لسوق العمل، إضافة إلى التطرق لكيفية بناء المسار الوظيفي وبيئة العمل المستقبلية. ويدير الحوار سعادة الدكتورة عبير الفران أستاذ الموارد البشرية المساعدة ومشرفة وحدة التطوير المهني والدعم الوظيفي بجامعة الطائف.

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