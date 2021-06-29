دعم الريف وتقديم خدمات مميزة لأسر المزارعين بالمملكة السعودية 

دعم الريف من أهم الخدمات التي تتبناها المملكة السعودية في الأونة الأخيرة، وذلك بتطبيق العديد من البرامج الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، وكذلك تقديم الدعم لهم لرفع الكفاءة الإنتاجية لكل تلك القطاعات وذلك لتحقيق خطة 2030 التي تطبق فيها خطة أوروبا الشرق الأوسط ومن تلك المشاريع تقديم الدعم لصغار العماله التي تعمل بالأنشطة الزراعية المختلفة.

دعم ريف للأسر المنتجة بالمملكة السعودية

قامت المملكة السعودية بتطبيق برامج غاية في الروعة لتحقيق أعلى كفاءة من المحاصيل الزراعية مثل الفاكهة والخضروات بأنواعها، كذلك وضع برامج لتدريب المزارعين على أعمال الزراعة، بالإضافة إلى برامج لتدريب الصيادين ومن يعملون بمجال تربية الماشية بأنواعها، واستخدام طرق جديدة لأعمال الزراعة بجانب إدخال محاصيل زراعية جديدة بالمملكة، لذلك قدمت وزارة الزراعة الدعم لكافة القطاعات التي تساعد مواطني المملكة على رفع معدلات الإنتاج التي تعمل على تحقيق أعلى اكتفاء من المحاصيل الزراعية.

شروط دعم الريف لصغار المزارعين والرابط الإلكتروني

وضعت وزارة المياه والزراعة عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص طالب الدعم وهذه الشروط هي كالتالي:

أن يكون طالب دعم ريف للمزارعين من المواطنين السعوديين.

يجب أن يكون طالب دعم المزارعين من الأشخاص الذين قاموا بممارسة حرفة الزراعة من قبل بالإضافة إلى عمله بالزراعة في وقت طلب الدعم.

من الشروط الواجبة أن تتوفر في المتقدم بالطلب أن يقل مرتبه عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يتخطى عمر طالب الدعم عن 21 عام.

من الضروري أن لا يكون قد حصل على أي دعم من الخدمات المقدمة من وزارة الزراعة بالمملكة السعودية.

يجب أن يقدم الأوراق الموثقة التي تثبت أحقيته بالدعم مثل الأوراق الرسمية أن تثبت أنه من مواطني المملكة، وأن يمارس حرفة الزراعة.

الكيفية التي يستطيع بها طالب الدعم والحصول على الخدمة

لكي يقوم طلب الدعم الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة بالمملكة يجب اتباع الخطوات التالية: