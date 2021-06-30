ليلة فاخرة من ليالي ماسات الفن بجدة

دوت الخليج : جدة – مها زغلول سيتم مساء الخميس ١/ ٧ / ٢٠٢1

افتتاح جاليري الماسة Diamond Gallery بمركز أدهم للفنون التشكيلية لسيدة الأعمال نوال أدهم ، يرافق الافتتاح معرض فني تشكيلي فريد من نوعه بالمملكة العربية السعودية وهو المعرض الرقمي الأول في جدة .

وتعتبر قاعة الماسة للفنون من أجمل القاعات الفنية ومهيّأة لإقامة المعارض الشخصية والجماعية وللدورات التدريبية المميزة .

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