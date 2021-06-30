دخول حساب المواطن استعلام عن الدفعة 44 من حساب المواطن برقم الهوية

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عمر شويل - جدة دخول حساب المواطن واستعلام عن الدفعة 44 من حساب المواطن برقم الهوية، تعد من أكثر الأمور التي تشغل الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن، خاصةً مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن؛ حيث أنه من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن دفعة يوليو في 10 /7 /2021، لذلك يستطيع المستفيدين الاستعلام عن الدعم من خلال تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية، وتتبع الخطوات وصولًا بالهدف من الاستعلام.

استعلام عن الدفعة 44 من حساب المواطن برقم الهوية

يستطيع كافة المستفيدين من دعم حساب المواطن دخول حساب المواطن برقم الهوية، والاستعلام عن موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن، والتحقق من نتائج الأهلية، بالإضافة إلى تحديث البيانات في حساب المواطن؛ لما لها من أهمية كبيرة في استمرارية صرف الدعم المخصص، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية ca.gov.sa حساب المواطن.

نتائج الأهلية الدفعة 44 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن منذ ساعات قليلة عن صدور نتائج الأهلية للدورة 44 شهر يوليو، لذلك لابد من دخول حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، والاستعلام عن حالة الأهلية، وذلك لصرف دعم حساب المواطن المستحق في الموعد المحدد.

أما عن موعد إيداع الدفعة 44 سيكون في اليوم العاشر من شهر يوليو القادم، ولكن نتيجة أنه سيكون يوم العطلة الأسبوعية فسيتم تقديم أو تأخير موعد الصرف.

دخول حساب المواطن برقم الهوية

يستطيع كافة المواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في حساب المواطن دخول حساب المواطن برقم الهوية، لذلك يجب إتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الرسمي البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa. النقر على خيار تسجيل جديد. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، بما فيها الاسم والعنوان ورقم الجوال ورقم الهوية إلى غيره من البيانات المطلوبة. تسجيل كلمة المرور المرسلة على رقم الجوال. إدخال بيانات الدخل والأسرة والتابعين المطلوبة. تغيير كلمة المرور مع الاحتفاظ بها، لأنه أساس دخول حساب المواطن في كل مرة. تسجيل رقم الحساب البنكي النشط. النقر على أيقونة تسجيل.

بهذه الخطوات يكون قد تمكن المستفيد من دخول حساب المواطن برقم الهوية، ويجب الاحتفاظ ببيانات الدخول؛ حتى يستخدمها في تسجيل دخول حساب المواطن في المرات القادمة، ولابد من تسجيل البيانات بدقة متناهية أثناء دخول حساب المواطن.

الاستعلام عن حساب المواطن

تستطيع الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، لذلك من خلال:

دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية. تسجيل بيانات الدخول. النقر على أيقونة استعلام. انتظر قليلًا لتظهر تفاصيل دعم حساب المواطن.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات دخول حساب المواطن، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية، فضلًا عن استعلام عن موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن برقم الهوية.