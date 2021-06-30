نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صرف المساعدة المقطوعة 1442 هـ وطريقة للاستعلام عن مقطوعة الضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة، من خلال موقعنا قمنا بتزويدكم برابط لتقديم المساعدة المقطوعة 1442 لمواطني المملكة للحصول على دعم من وزارة الموارد البشرية وهو من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنون حاليا، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدات الضمان الاجتماعي للقطع، ويعادل كل مواطن سعودي 30 ألف ريال سعودي.
رابط تقديم المساعدة المقطوعة 1442
صرف المساعدة المقطوعة 1442، يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية جعل تخفيضات المساعدات من أهم القضايا ولا سيما في ظل انتشار وباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي وحظر التجوال، يمر مواطنو المملكة العربية السعودية بحالة صعبة، حيث يمكن للجميع معرفة أسماء المستفيدين من تخفيضات المملكة وتاريخ منح المساعدات، تستخدم وزارة العمل والموارد البشرية رابطها الرسمي.
موعد صرف المساعدة المقطوعة
أدخل رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1442 للاستعلام عن تاريخ المساعدة المقطوعة مقطوعة الضمان والمجموعات المستفيدة، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنك أيضًا الاتصال برقم خدمة العملاء 19911 لتلقي أي استفسارات تتعلق بالمساعدة في جميع مناطق المملكة.
هُنا رابط التسجيل في حساب المواطن “خطوات التسجيل بالتفصيل”
شروط صرف المساعدة المقطوعة مقطوعة الضمان
يمكن للمواطنين دفع وتسجيل مساعدة التخفيض بعد استيفاء الشروط التالية :-
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة.
- ألا يتلقى مقدم الطلب أي مساعدة قطعة أرض على أراضي المملكة في نفس العام.
- يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الحد الأقصى المسموح به ولا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- تقديم مساعدة لمرة واحدة للأسر ذات الدخل المنخفض أو ذوي الدخل المنخفض والمتلقين لمعاشات الضمان الاجتماعي.
- يتم تحديد القيمة المالية لإعانات الضمان الاجتماعي للمساعدة لمرة واحدة من خلال عدد أفراد الأسرة ودخل الراتب الشهري.
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