موعد ظهور نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية وطريقة الاستعلام عنها إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة موعد ظهور نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442، يبحث الكثير من خريجي المرحلة الثانوية عن تاريخ ظهور نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية بالمملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن واحد من أهم الاختبار التي تعقد بالسعودية لطلاب المرحلة الثانوية ولابد من الخضوع لها؛ وذلك ليتمكنوا من الانتقال إلى المرحلة الجامعية، ولهذا السبب يبحث الكثير من الطلاب عن إجابة لسؤال متى موعد ظهور نتائج التحصيلي الفترة الثانية؟، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال تاريخ الظهور وطريقة استخراج النتيجة إلكترونيُا عبر منصة قياس أو من خلال تطبيق توكلنا.

موعد ظهور نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442

يقوم الاختبار التحصيلي بقياس قدرة طلاب المملكة العربية السعودية – المتقدمين لجامعات المملكة المختلفة – على استيعاب ما تم دراسته خلال سنوات المرحلة الثانوية الثلاثة، وذلك بهدف تحديد التخصص الجامعي الذي يناسب كل طالب حسب قدرته ومهارته، لذلك من الضروري خضوع كافة الطلاب لهذا الاختبار لدخول الجامعات.

كما تعتبر نتائج هذه الاختبارات واحدة من أهم الشروط اللازم توافرها ليتمكن الطالب من القبول في إحدى جامعات المملكة العربية السعودية.

قد كلفت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية المركز الوطني للقياس بالإعلان عن موعد حصول الطلاب على نتائج الاختبارات التحصيلية للفترة الأولى والثانية، حيث تم الإعلان عن نتائج اختبارات الفترة الأولى في يوم الخميس 7 من ذو القعدة 1442 الموافق 17 يونيو 2021.

أما بالنسبة لنتائج التحصيلي للفترة الثانية فقد صرح مركز قياس بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الفترة الثانية من الاختبار بعد أسبوعين من ظهور نتيجة الفترة الأولى، أي في يوم الخميس 21 ذو القعدة الموافق 1 يوليو 2021.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس

طبقاُ لما أعلنته هيئة التدريب والقويم، فإنه بإمكان الكثير من الطلاب الإطلاع على نتائج الاختبار بكل سهولة فور ظهورها من خلال المنصة الإلكترونية لموقع قياس.

فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التي تتمثل في النقاط التالية:

أولاُ يتم الدخول على رابط منصة قياس الإلكترونية.

ومن ثم إتمام عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات التسجيل وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق).

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “ قائمة البيانات “، ومن ثم الضغط على أيقونة “ نتائج الاختبار التحصيلي “.

“، ومن ثم الضغط على أيقونة “ “. إدخال كافة البيانات الشخصية التي تتعلق بالطالب والتي تتمثل في اسم الطالب ورقم الهوية وغيرها من البيانات الهامة.

ثم يقوم الطالب بمراجعة كافة البيانات السابق إدخالها والتأكد من صحتها.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “بحث” الظاهرة أسفل الصفحة الحالية.

بعد الانتهاء من القيام بكافة البيانات السابق ذكرها سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة النتائج الخاصة بالطالب.

كما يمكن لأي طالب طباعة النتائج الخاصة به بعد ظهورها لضرورتها، وذلك عن طريق الضغط على أيقونة “طباعة“.

استخراج نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

في حالة مواجهة الطالب أي مشكلة عند استخراج النتيجة عن طريق منصة قياس وعدم القدرة على الحصول عليها، فبإمكانه استخراجها عن طريق تطبيق توكلنا الإلكتروني بخطوات بسيطة وسريعة.

ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة التقويم والتدريب بالتعاون ومع حكومة المملكة العربية السعودية لتوفير أفضل سبل الراحة لكافة مواطنيها.

تتمثل خطوات استخراج نتائج التحصيلي عبر توكلنا في الآتي:

أولاً يقوم الطالب بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف في حالة عدم تحميله.

تسجيل الدخول في التطبيق وذلك في حالة حصول الطالب على حساب به.

أما في حالة عدم حصوله على حساب فبإمكانه فتح حساب جديد.

عند ظهور نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الثانية سيقوم التطبيق بإرسال إشعار بالنتائج، يقوم الطالب بالإطلاع عليه.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول الاختبار التحصيلي الذي يخضع له الطلاب، كما تعرفنا على موعد ظهور نتائج التحصيلي الفترة الثانية لعام 1442، وعلاوة على ما سبق ذكرة اطلعنا على كيفية استخراج النتيجة عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا.