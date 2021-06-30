هُنا رابط التسجيل في حساب المواطن “خطوات التسجيل بالتفصيل”

رابط التسجيل في حساب المواطن، بالنظر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد تفرض أعباء إضافية على قطاعات معينة من المجتمع، يهدف برنامج حسابات المواطنة إلى التخفيف من تأثير الإصلاحات المختلفة على الإصلاحات الاقتصادية للأسر السعودية المؤهلة، وسوف نقوم من خلال تلك المقال توفير كافة التفاصيل التي تخص التسجيل في حساب المواطن حيث تلجأ لتوصيل الدعم إلى مستحقيه لمواجهة ضغوطات الحياة داخل المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

إن دعم إصلاح الأسر السعودية هو الخطوة الأولى في خطة حساب المواطن، حيث يتم تضمين جميع المساعدات والإعانات الحكومية في الخطة الشاملة من خلال بوابة، ويتم توفير نظام تقييم موحد للمؤهلات، مما يجعل تحديد المواقع المستهدفة للفئات المؤهلة أكثر شفافية وفاعلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يتيح لك هذا البرنامج التواصل مع حساب خدمة العملاء على تويتر (Citizen_care)، كما يمكنك الاستماع إلى صوتك لتقديم طلبات متنوعة، وتتعهد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقبول واتخاذ القرارات بعد دراسة هذه الطلبات. كل مستفيد، ستكون البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، حيث يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، ويقدم المعلومات المطلوبة من قبله ومن تابعيه، ويرفق المستندات اللازمة إن وجدت كلمات.

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كيفية التسجيل في حساب المواطن