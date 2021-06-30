حصوات الكلى ومعلومات لم تعلمها من قبل

دوت الخليج – المدينة : سلوى البلادي

تعتبر حصوات الكلى من الأمراض الشائعة لدى الإنسان ، وتصيب الرجال أكثر من النساء حيث تبلغ نسبة الإصابة عند الرجال نحو 12% وعند النساء 5% .

و تتكون حصوات الكلى نتيجة لسببين :

السبب الأول : هو عبارة عن زيادة في إفراز كمية بعض المواد في البول مثل الكالسيوم ، والاوكسالات وحمض اليوريك .

السبب الثاني : هو نتيجة قلة حمض الستريت في البول وقلة كمية البول ، وينتج عن هذين السببين زيادة في تركيز تلك المواد في البول ومن ثم تتكون الحصى .

وهنالك عدة عوامل تجعل من بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحصى الكلى منها:

1-زيادة الوزن.

2-مرض النقرس.

3-متلازمة سوء الأمتصاص.

4-المرض المعوي الإلتهابي.

5-زيادة نشاط الغدد جارات الدرقية أو الدُريقية.

6-الإفراط في شرب المشروبات الغازية والإكثار من أكل الأطعمة التي تحتوي على الأملاح والبروتينات.

7-العقاقير الطبية مثل السلفونامايد ، الاندينافير والترايمترين.

8-أسباب وراثية ينتج عنها زيادة في إفراز الكالسيوم أو السستين في البول.

أنواع حصوات الكلى:

1_ حصوات كالسيوم اوكسالات أو فوسفات.

2_ حصوات حمض اليوريك.

3_ حصوات فوسفات الامونيوم والماغنيسيوم.

4_ حصوات السستين.

وتختلف الأعراض بحسب موقع الحصوة ، فإذا كانت الحصوة صغيرة الحجم وتوجد داخل الكلية فقد لا تسبب أياً من الأعراض ، أما إذا كانت الحصوة بداخل الحالب يعاني المريض من ألم شديد في الجانب السفلي من الظهر أو ما يسمى المغص الكلوي، والغثيان والقيء ونزول الدم مع البول .

طرق العلاج:

هناك طريقتان:

الطريقة الأولى ، هي عبارة عن عمل فحوصات للدم والبول لمعرفة المادة المسببة للحصى وسبب زيادتها في البول ، ومن ثم محاولة إيقاف تكون حصى آخر ، لأن نسبة تكرار تكون الحصى لدى المصاب قد تصل إلى 70% .

الطريقة الثانية ، فهي عبارة عن العلاج الجراحي واللاجراحي .

العلاج اللاجراحي

الإكثار من شرب السوائل ، بحيث لا يقل عن لترين في اليوم الواحد، حيث أنه قد يؤدي إلى المرور التلقائي للحصى التي لا

لا يزيد حجمها عن نصف سنتيمتر.

2-الإقلال من الأملاح والمأكولات التي تحتوي على البروتينات (السمك واللحوم) والاوكسالات (الشاي والقهوة والشوكولاته).

3-أما طرق العلاج الأخرى فتختلف ، بحسب حجم الحصى وموقعها وأعراضها ، ومن هذه الطرق:

تفتيت الحصوات بالموجات الصادمة من خارج الجسم.

أو تفتيت الحصى بطريقة إختراق الجلد.

4- منظار المسالك البولية .