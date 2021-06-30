حصوات الكلى ومعلومات لم تعلمها من قبل

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دوت الخليج – المدينة : سلوى البلادي
تعتبر حصوات الكلى من الأمراض الشائعة لدى الإنسان ، وتصيب الرجال أكثر من النساء حيث تبلغ نسبة الإصابة عند الرجال نحو 12% وعند النساء 5% .
و تتكون حصوات الكلى نتيجة لسببين :
السبب الأول : هو عبارة عن زيادة في إفراز كمية بعض المواد في البول مثل الكالسيوم ، والاوكسالات وحمض اليوريك .
السبب الثاني : هو نتيجة قلة حمض الستريت في البول وقلة كمية البول ، وينتج عن هذين السببين زيادة في تركيز تلك المواد في البول ومن ثم تتكون الحصى .
وهنالك عدة عوامل تجعل من بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحصى الكلى منها:
1-زيادة الوزن.
2-مرض النقرس.
3-متلازمة سوء الأمتصاص.
4-المرض المعوي الإلتهابي.
5-زيادة نشاط الغدد جارات الدرقية أو الدُريقية.
6-الإفراط في شرب المشروبات الغازية والإكثار من أكل الأطعمة التي تحتوي على الأملاح والبروتينات.
7-العقاقير الطبية مثل السلفونامايد ، الاندينافير والترايمترين.
8-أسباب وراثية ينتج عنها زيادة في إفراز الكالسيوم أو السستين في البول.
أنواع حصوات الكلى:
1_ حصوات كالسيوم اوكسالات أو فوسفات.
2_ حصوات حمض اليوريك.
3_ حصوات فوسفات الامونيوم والماغنيسيوم.
4_ حصوات السستين.
وتختلف الأعراض بحسب موقع الحصوة ، فإذا كانت الحصوة صغيرة الحجم وتوجد داخل الكلية فقد لا تسبب أياً من الأعراض ، أما إذا كانت الحصوة بداخل الحالب يعاني المريض من ألم شديد في الجانب السفلي من الظهر أو ما يسمى المغص الكلوي، والغثيان والقيء ونزول الدم مع البول .
طرق العلاج:
هناك طريقتان:
الطريقة الأولى ، هي عبارة عن عمل فحوصات للدم والبول لمعرفة المادة المسببة للحصى وسبب زيادتها في البول ، ومن ثم محاولة إيقاف تكون حصى آخر ، لأن نسبة تكرار تكون الحصى لدى المصاب قد تصل إلى 70% .
الطريقة الثانية ، فهي عبارة عن العلاج الجراحي واللاجراحي .
العلاج اللاجراحي
- الإكثار من شرب السوائل ، بحيث لا يقل عن لترين في اليوم الواحد، حيث أنه قد يؤدي إلى المرور التلقائي للحصى التي لا
لا يزيد حجمها عن نصف سنتيمتر.
2-الإقلال من الأملاح والمأكولات التي تحتوي على البروتينات (السمك واللحوم) والاوكسالات (الشاي والقهوة والشوكولاته).
3-أما طرق العلاج الأخرى فتختلف ، بحسب حجم الحصى وموقعها وأعراضها ، ومن هذه الطرق:
تفتيت الحصوات بالموجات الصادمة من خارج الجسم.
أو تفتيت الحصى بطريقة إختراق الجلد.
4- منظار المسالك البولية .
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