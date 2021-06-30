نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج شهادة الثانوية من النت عبر نظام نور للنتائج بالمملكة في المقال التالي

كيفية استخراج شهادة الثانوية العامة 1443 من خلال نظام نور وكيفية الحصول على شهادة الثانوية من نظام نور. وكيفية استخراج و طباعة شهادة الثانوية العامة كل لك ما يشغل بال الكثير من الطلاب والياء أمورهم. خصوصاً فى فترة التقديم فى الكليات والمعاهد والتي تحتاج إلى الاطلاع على شهادة وبيان نجاح طالب الثانوية العامة. ثم معرفة نسبة القبول ودرجاته العلمية وتخصصه للقبول فى الجامعات والكليات سواء الحكومية أو الخاصة. استخراج شهادة الثانوية العامة من النت الخول إلى رابط موقع نتائجي.

ثم القيام باختيار إذا كانت الشهادة بدل فاقد أو تآلف.

وبعد ذلك تقوم بالتسجيل وإدخال بيانات الطالب.

ثم الضغط على خيار التالي.

وبعد ذلك يطلب منك إدخال رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله على الجوال.

ثم تضغط التالي.

ويتم إدخال بيانات الشهادة المفقودة أو التآلف فى الخانة المخصصة لذلك.

ثم يتم رفع الملفات والمستندات التي طلبها من قبل موقع نتائجي.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار التالي.

ويتم إرسال رسالة على الجوال بتأكيد استقبال الطلب ويجب بعد إصدار الشهادة ووقت استلامها تقديم اصل الوثيقة لمطابقتها مع الشهادة وكيفية استخراج شهادة الثانوية. استخراج شهادة الثانوية العامة من نظام نور تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل بها سابقا فى منصة نور.

وبعد ذلك إدخال رمز التحقق المرئي الموجود فى الصورة داخل صفحة الدخول.

ثم النقر على خيار ” تسجيل الدخول”.

وبعد ذلك نقوم بالنقر على خيار ” خانة التقرير”.

ثم اختيار إشعار الدراجات.

وبعد ذلك يتم عرض درجات الشهادة التي تم تحديدها وفى حالة عدم اعتماد النتيجة سيتم فتح رسالة تفيد بعدم تسجيل الدرجات بعد. كيفية طباعة شهادة الثانوية العامة من نظام نور الدخول إلى رابط نظام نور.

ثم النقر على خيار ” التقارير”.

وبعد ذلك نقوم باختيار الشهادة التي تريد طباعتها.

ثم تضغط على خيار ” طباعة الشهادة”.

وأخيراً سيتم حفظ الشهادة فى ملف بصيغة pdf وسيكون جاهز لطباعة شهادة الثانوية العامة من رابط نظام نور. طريقة التحقق من شهادة الثانوية العامة إلكترونياً عبر نظام نور الدخول إلى رابط نظام نور.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي الموجود فى صورة صفحة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يتم الضغط على خيار ” تسجيل الدخول”.

ثم الدخول إلى تقرير الطالب والذي يستعرض النتائج.

ويتم التحقق من شهادة الثانوية العامة.

وبعد ذلك يتم طباعة التقرير الخاص بالنتائج بعد أن تقوم بالضغط على خيار ” طباعة الشهادات” وبذلك تكون قد تعلمت كيفية استخراج شهادة الثانوية. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية استخراج شهادة الثانوية من النت عبر نظام نور للنتائج بالمملكة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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